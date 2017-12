Anchetă internă la RAR Prahova după reclamația unui ploieștean

După ce observatorulph.ro a publicat experiența neplăcută pe care a avut-o la sediu RAR Prahova din Parcul Industrial Ploiești, conducerea instituției a demarat o anchetă internă.

Reclamația cititorului Adrian S.:

”Vinerea trecută, 3 noiembrie, am avut parte de o surpriză neplăcută la RAR Ploiești. Am fost sa imi refac certificatul de autenticitate deoarece pana ajung la politie sa pot depune actele pentru inmatriculare, o sa expire si asa ca am zis sa il refac. Ajung la RAR si, ca de obicei, oamenii de aici parca sunt veniti din jungla. Ma duc pe prima banda destinata certificarii autenticitatii si un nene deschide poarta, inaintea mea fiind un taxi care intra, iar eu am asteptat sa imi faca un semn sa intru sau sa raman pe loc, nefacand nimic dau sa intru, ma opreste nenea de acolo fix langa el, imi ciocane in geam si ca ce fac.. ii raspund ca vreau sa fac certificatul de autenticitate dupa care imi spune sa ma duc inainte. Acolo dupa ce termin imi zice sa ma duc sa achit taxa la caserie dupa care sa ma intorc cu factura. Ma duc cu factura inapoi si imi zice sa astept in sala de asteptare, unde am tot ascultat doua ore certurile doamnelor de la ghiseul 1 si 2, plus de asta nu stiam ca in birourile lor se poate fuma.. in fine, astept doua ore si vine una dintre acele doamne in sala de asteptare si stinge lumina si imi spune ca programul s-a terminat. Intrebarea mea este de ce isi bat joc de oameni si punandu-i sa astepte cand ar putea sa le spuna de la bun inceput sa revina a doua zi sau cand considera ca sunt gata actele?”.

Reacția RAR Prahova: