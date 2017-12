Cod galben de ceață în Prahova. Sfaturile polițiștilor

Meteorologii au emis în această dimineață un cod galben de ceață pentru zona joasă a județului Prahova.

Potrivit atenționării, valabilă în intervalul 8-10 A.M., ceața va reduce vizibilitatea sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

Recomandările Poliției Rutiere:

Pentru o călătorie sigură şi pentru prevenirea producerii accidentelor de circulaţie pe fondul fenomenelor meteorologice nefavorabile, recomandăm conducătorilor auto să adopte o manieră preventivă de şofat şi să respecte cu stricteţe regulile de circulaţie.

În contextul unui trafic pe timp de ceaţă, poliţia rutieră recomandă ca şoferii să manifeste o atenţie sporită pe toată durata deplasării pe drumurile publice, să ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie reglate corespunzător.

Utilizaţi luminile de întâlnire şi pe timpul zilei, pe toate categoriile de drumuri, precum şi pe cele de ceaţă, în cazul apariţiei acestui fenomen, pentru a reduce riscul producerii unor accidente ca urmare a neasigurării la schimbarea direcţiei de mers. Păstraţi o distanţă mai mare faţă de autovehiculele care circulă în faţă.

Curăţaţi în permanenţă farurile şi blocurile de semnalizare şi folosiţi corespunzător instalaţia de ventilaţie - climatizare!

De asemenea, în cazul rămânerii în pană, triunghiurile de presemnalizare trebuie aşezate la o distanţă mai mare de autovehicul, decât în condiţii normale.

Atunci când traficul este intens, ceaţa poate determina apariţia unor blocaje rutiere temporare. Păstraţi-vă calmul, nu uitaţi de politeţea rutieră şi nu blocaţi intersecţiile. De asemenea, nu vă angajaţi în depăşirea unei coloane de autovehicule fără a avea o bună vizibilitate.