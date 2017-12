Uber interzis în București? Anunțul primarului general

Primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, a făcut luni o serie de promisiuni taximetriștilor, printre care interzicerea formelor de practicare a taximetriei care nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi.

Firme de ridesharing precum Uber și Taxify au fost deseori ținta acuzațiilor taximetrilștilor.

”Vom promova in urmatoare sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti un nou proiect de hotarare ce va stabili norme si reguli clare pentru toti cei care practica taximetria in Capitala, astfel incat, atat bucurestenii, cat si turistii, sa poata folosi acest serviciu cu incredere, si in deplina siguranta, beneficiind de aceeasi calitate a transportului in regim de taxi ca in marile capitale europene. Concret, prin noul regulament vor fi interzise toate formele de practicare a taximetriei care nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, precum si in cele ale HCGMB 78/2008 si ale Codului Fiscal. Toti cei care practica activitatea de taxi in Capitala vor fi obligati sa respecte acest regulament. Ii anunt pe toti cei care practica taximetria ca ne vom asigura, prin departamentele de resort, ca acest regulament va fi respectat in integralitate”, a anunțat Gabriela Firea la întâlnirea cu Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania.

sursa: realitatea.net