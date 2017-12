Am adoptat Codul Rutier din Marea Britanie? (video)

Facem apel la cititorii observatorulph.ro, rugându-i să ne ajute cu o informație care se pare că ne-a scăpat.

Urmărind materialul video de mai jos, am putea crede că România a adoptat Codul Rutier britanic, iar noi nu am fost suficient de vigilenți încât să aflăm. Dacă aveți vreo informație în acest sens, vă rugăm să ne dați de veste.

Pe linia de tramvai, de la Halele Centrale, este sens unic spre sud, doar pentru autovehicule. Pentru tramvaie este dublu-sens. Marcajul rutier pe axul longitudinal este întrerupt doar în dreptul stației de tramvai, pentru a le pemite șoferilor să depășească, dacă este cazul. În rest linia este continuă.

Și cum cei mai mulți respectă regulile de circulație, se formează adevărate cozi. Există categoria cocalarilor, cei care sunt mereu desupra tuturor și care îi sfidează pe ceilalți. Când pe contrasens apare un tramvai, pe sensul spre nord, șoferii cu bun simț sunt nevoiți să le facă loc cocalarilor, pentru a nu bloca circulația.

În imaginile următoare, trei șoferi, în mai puțin de un minut, fac ”manevra englezească”. Măcar pe unul dintre ei, pe cel cu Audi înmatriculat în Marea Britanie, îl înțelegem, pentru că are deja volanul ”pe lumea ailaltă”, așa că poate avea și mintea tot acolo. Dacă tot am fost înțelegători cu unul, să fim și cu șoferul Cielo-ului, pentru că nu se știe cât îi mai funcționează, dar și cu taximetristul pentru că... e taximetrist și are voie orice.

Cu speranța că le-am înseninat ziua, sperăm ca data viitoare să se întâlnească cu Poliția Rutieră, nu doar cu cei pe care îi sfidează.