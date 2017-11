Cauciucurile reșapate sunt mult mai ieftine dar vă pot costa viața

Odată cu sezonul rece, schimbarea cauciucurilor aduce la pachet şi multe păcăleli, care vă pot costa viaţa - de pildă, cauciucuri prost reşapate, care se rup foarte repede.

Specialiştii spun că, în această perioadă, apar pe piaţă şi astfel de anvelope, care au defecte ascunse şi sunt un adevărat pericol în trafic.

Specialiştii spun că o anvelopă reşapată este, practic, o roată uzată, pe care se toarnă un strat proaspăt de cauciuc topit. Acesta poate să aibă, însă, defecte din fabrică, aşa cum se pare că a păţit şi un bărbat din Iaşi. Omul spune că abia îşi cumpărase anvelopa reşapată. A oprit maşina pentru că auzea un zgomot ciudat. Aşa a văzut că un cauciuc era găurit.

Preţul indică foarte mai bine calitatea unei anvelope, spun reprezentii magazinelor auto. Dacă e prea mic, ascunde probleme ce pot cauza chiar accidente rutiere. De aceea, un cauciuc reşapat poate să coste doar 100 de lei.

Pe piaţă se vând trei categorii de cauciucuri: noi, second hand şi reşapate. Cine nu îşi permite unul nou, ar face bine să-şi cumpere unul bun second hand, de an cât mai recent - spun specialiştii. Cauciucul reşapat ar trebui să fie doar ultima soluţie.

Chiar dacă a cumpărat anvelopele din piaţă, bărbatul are bon fiscal şi vrea să depună plângere la Protecţia Consumatorului.