Pedepse cu închisoarea pentru șoferi. Infracțiuni rutiere introduse în Codul Penal

Guvernul a aprobat un proiect de lege privind modificarea Codului Penal si Codului de Procedura Penala, în care au fost incluse și infracțiuni rutiere. Iată care sunt acestea:

Printre altele, Guvernul propune introducerea unei noi infractiuni in privinta consumului de alcool sau de alte substante ulterior producerii unui accident de circulatie. Astfel, fapta conducatorului unui vehicul de a consuma alcool sau alte substante psihoactive, dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pana la recoltarea probelor biologice, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

Daca o persoana care efectueaza transport public de persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se afla in procesul de instruire practica a unor persoane pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani. Nu constituie infractiune consumul de substante psihoactive, dupa producerea accidentului de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane si pana la recoltarea probelor biologice, daca acestea sunt administrate de personal medical autorizat, in cazul in care acestea sunt impuse de starea de sanatate sau de vatamarea corporala a conducatorului auto.

In Codul penal, la capitolul - "Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice" - este incriminata si fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, neinmatriculat sau neinregistrat sau cu numar fals de inmatriculare sau inregistrare.

De asemenea, conducerea unui tractor agricol sau forestier, fara permis de conducere, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani. Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere si adoptare Parlamentului.

sursa: hotnews.ro