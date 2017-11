Haos după închiderea podului la ieșirea din Ploiești spre DN 72. De ce nu puneți un panou?

În această dimineață, circulația rutieră a fost blocată pe podul de pe strada Gh. Gr. Cantacuzino, ieșirea din Ploiești spre DN72, pentru lucrări de reparații. Șoferii au aflat de acest lucru doar ajungând la fața locului, în lipsa unor panouri de avertizare care ar fi trebuit amplasate de Primăria Ploiești.

Un cititor ne-a trimis pe adresa redacției următoarea sesizare:

”În această dimineață, am avut parte de o surpriză neplăcută. Abia când am ajuns în fața podului din zona fabricii de bere am văzut bariera cu acces interzis. A trebuit să întorc pe loc mașina și să folosesc o rută alternativă. Nu înțeleg de ce s-a luat această măsură, care era obligatorie, fără ca șoferii să fie anunțați cu panouri de avertizare montate în zona Kaufland sau a Podului Înalt. Așa se face în orice țară civilizată! Ce îi costa pe mai-marii din Primăria Ploiești să pună o placă cu circulație blocată și indicarea rutelor alternative?”.

Lucrările de asfaltare ale podului vor dura până în această seară, la ora 18:00, timp în care circulația rutieră pe pasaj va fi interzisă. Ca rute alternative pentru a ajunge pe centura de vest, șoferii pot folosi pasajul din zona Gara de Vest sau breteaua de la Bricostore.