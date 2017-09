Proiect. Șoferii rămân fără permis dacă nu-și plătesc amenda în 30 de zile

Soferii ar putea ramane fara permis daca nu achita amenzile in termen de 30 de zile, prevede o propunere legislativa pentru completarea art. 103 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, depusa la Parlament de deputatul PSD Mihai Weber, scrie Agerpres.





Conducatorii auto aflati intr-o astfel de situatie isi pot recupera permisul daca vor prezenta dovada ca au platit amenda.



Astfel, articolul 103 din OUG 195/2002, care reglementeaza raspunderea contraventionala, se va completa cu un nou alineat conform caruia se va dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule si tractoare agricole sau forestiere si in cazul neachitarii in termen de 30 de zile a amenzilor privind circulatia pe drumurile publice.

Conform propunerii legislative, autoritatea emitenta a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce opereaza la 30 de zile de la data savarsirii contraventiei. Suspendarea inceteaza la data depunerii dovezii de achitare a amenzilor restante.

'Statisticile autoritatilor competente releva o situatie defavorabila din punctul de vedere al incasarii la buget a amenzilor contraventionale provenind din amenzile de circulatie. Intrucat acestea reprezinta sume importante la bugetul de stat, neachitarea acestor obligatii afecteaza considerabil bugetul local. In acest context este necesara o politica legislativa adecvata prin care trebuie, pe de o parte, generate masuri pentru cresterea gradului de incasare a amenzilor, iar, pe de alta parte, cetateanul trebuie sa fie constrans sa achite amenda in termenul prevazut de lege, prin sanctionarea atitudinii sale de neconformare fata de norma juridica, suspendand exercitarea dreptului de a conduce autovehicule si tractoare agricole sau forestiere. In continuarea unei initiative care propune modificarea ordinii de stingere a obligatiilor bugetare, este necesara o modificare a legislatiei in domeniu pentru a determina un comportament responsabil al conducatorilor auto, atat din punct de vedere al conduitei in trafic, cat si din perspectiva achitarii obligatiilor ce decurg din incalcarea dispozitiilor in vigoare', arata initiatorul in expunerea de motive.



Potrivit acestuia, nesanctionarea adecvata a conducatorilor auto care nu isi respecta obligatia de a achita amenda determina perpetuarea unui comportament neadecvat in trafic, intrucat contravenientul nu resimte constrangerile impuse de masura coercitiva, considerand faptele sale ca fiind de natura normala, asupra sa nereflectandu-se cu adevarat o penalizare.



'Mai mult, la nivel social, exista o discriminare a celor care isi achita la timp obligatiile, atat timp cat atat cei care achita, dar si cei care evita obligatia impusa prin sanctiunea principala a amenzii, se bucura in continuare de exercitarea dreptului de a conduce. Consideram ca este necesara o constrangere suplimentara pentru normalizarea situatiei privind achitarea amenzilor de circulatie, fapt ce constituie atat o inlaturare a starii de pericol create prin posibila repetare a unor fapte interzise de lege, dar si cresterea nivelului de incasare a obligatiilor bugetare. Adoptarea prezentei propuneri legislative de completare a Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice nu are impact financiar', a mai aratat Mihai Weber in expunerea de motive.