Schimbare majoră la Dacia Duster 2: sistem multimedia și keyless. VIDEO

Au aparut primele imagini cu interiorul noului Duster, care este schimbat intr-o proportie covarsitoare.





Practic, tot bordul a fost redesenat si are un aspect mult mai placut, o evolutie majora fata de generatia precedenta.



Noul Duster vine si cu elemente cromate, pe care le regasim atat pe volan, in jurul sistemului multimedia cat si pe gurile de ventilatie.



Exista disponibila si o alta versiune a sistemului multimedia, iar in plus vedem ca noul Duster este keyless si putem porni sau opri masina prin simpla apasare a unui buton.



Ca noutate observam si un sistem de climatizare nou, mult mai modern fata de generatia precedenta.

sursa: ziare.com