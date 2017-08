Prefectura Prahova schimbă radical programarea la preschimbarea permisului și eliberarea numerelor roșii

După ce a implementat sistemul de programare exclusiv on-line pentru înmatriculările auto, Prefectura Prahova anunță folosirea aceleiași metode și în cazul programărilor pentru eliberarea autorizațiilor de circulație provizorii a vehiculelor, cât și programările pentru preschimbarea permisului de conducere.

Comunicatul Prefecturii Prahova:

Avand in vedere solicitarile cetatenilor si avantajele oferite de sistemul de programare on-line,

Institutia Prefectului Judetul Prahova a luat decizia ca, incepand cu data de vineri, 01.09.2017, programarile pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie provizorii a vehiculelor, cat si programarile pentru preschimbarea permisului de conducere sa se realizeze exclusiv on-line.

Sistemul va fi operational de vineri, 01.09.2017, ora 00.00 cand persoanele fizice si juridice pot rezerva data si ora pe care le doresc pentru prezentare la SPCRPCIV, incepand de luni, 04.09.2017.

Vor fi in functiune doua aplicatii pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie provizorii a vehiculelor:

O aplicatie de programare on-line pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie provizorii a vehiculelor pentru ghiseul nr. 4, destinata persoanelor fizice si persoanelor juridice care nu au ca obiect de activitate comertul cu autoturisme si autovehicule;

O aplicatie de programare on-line pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie provizorii a vehiculelor pentru ghiseul nr. 6, destinata persoanelor juridice care au ca obiect principal de activitate comertul cu autoturisme si autovehicule.

Precizam ca nu vor fi preluate la ghiseu programarile care contin date false sau neconforme cu realitatea sau nu respecta destinatia ghiseului.

Pentru programarile la preschimbarea permisului de conducere, cetatenii vor accesa aplicatia on-line existenta.

Persoanele ce nu au posibilitatea accesarii site-ului www.prefecturaprahova.ro, vor avea la dispozitie „telefonul cetateanului”, 0244.510.070, la care va raspunde, in fiecare zi lucratoare a saptamanii, intre orele 09.00 – 16.00, iar in ziua de vineri intre orele 09.00 – 14.00, un functionar ce va realiza programarea in sistem si va informa solicitantul cu privire la data si ora la care urmeaza sa se prezinte la ghiseu.

Activitatea de eliberare a autorizatiilor de circulatie provizorii a vehiculelor se va realiza de catre lucratorii SPCRPCIV la ghiseul nr.4, (persoane fizice si juridice care nu au ca obiect de activitate comertul cu autoturisme si autovehicule), in intervalul orar 08.30 – 16.30, in zilele lucratoare si respectiv 10.30 – 18.30, in zilele de joi ale saptamanii, iar la ghiseul nr.6, (persoane juridice care au ca obiect principal de activitate comertul cu autoturisme si autovehicule), de luni pana vineri inclusiv in intervalul orar 15.00 – 16.30.

Consideram ca prin implementarea acestui sistem, numarul cererilor solutionate va creste, iar cetatenii vor fi mai multumiti de calitatea serviciilor.