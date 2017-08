Minivacanța schimbă programul la permise. Anunț important pentru cei care susțin ”orașul” pe 14 august

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Prahova, ei vor fi reprogramați pentru susținerea examenului în ziua de sâmbătă.

In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din HG nr 512/2017, ziua de 14.08.2017 a fost stabilita ca zi libera pentru salariatii din sectorul public.

In acest context, candidatii programati in data de 14.08.2017 pentru sustinerea probei practice in vederea obtinerii permisului de conducere, au fost reprogramati in data de 19.08.2017.