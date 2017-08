Când se închide pasajul CFR de la Rafinăria Vega. Comunicatul CFR

Anunțul a fost făcut recent de către șeful secției L6 Ploiești, Mircea Gabriel Vilciu. Pe perioada lucrărilor, circulația rutieră dinspre Ploiești spre Blejoi va fi deviată fie spre sensul giratoriu de la ieșire din Ploiești spre Buzău fie pe Strada Găgeni și centura de Nord a Ploieștiului.

”În perioada 23 august – 30 august se vor executa lucrari de reabilitare integrala a trecerii de la nivel de pe strada Valeni ( pasaj Vega) ce intersecteaza calea ferata Ploiesti – Maneciu la km 6+705 in incinta Statiei Ploiesti Nord.

Lucrarea se va efectua in inchidere de circulatie rutiera totala in perioada 23.08.2017, ora 8.00 pana in data de 30.08.2017, ora 21.00, timp in care circulatia rutiera va fi dirijata dupa cum urmeaza:

- dinspre Ploiesti spre Ploiestiori – Blejoi:

a) str. Valeni - str Poienitei – str. G-ral Ion Dragalina – str. Transilvaniei – str. Gheorghe Doja – Strada Strandului (DJ102E) – Strada Dumbravei – str. Pomilor – Str. Strejarului – DN B (DN 1A);

b) str. Valeni - strada Titeica – Strada Tabla Butii – str. Gageni – Centura de Nord

- dinspre Blejoi spre Ploiesti

a) DN 1B(DN 1A) str. Stejarului – Str. Pomilor – str. Dumbravei – str. Strandului (DJ102E)– str. Gheorghe Doja – str. Calomfirescu – str. Transilvaniei – str. Valeni;

b) Centura de Nord – str. Gageni (DJ102) – str. Valeni

Aceasta lucrare este absolut necesara pentru aducerea acestei treceri la nivel la parametri optimi pentru circulatia rutiera precum si pentru reabilitarea liniilor de cale ferata ce traverseaza acest pasaj.

Lucrarea privind reabilitarea feroviara se va efectua de catre Sectia CFR L6 Ploiesti iar lucrarile de realizare a suprastructurii rutiere (inclusiv asfaltare) vor fi efectuate de catre SC PRAGOSA ROMANIA SRL.

Va multumim pentru intelegere si va cerem scuze pentru disconfortul creat.

SEF SECTIE L6 PLOIESTI

Mircea Gabriel VILCIU”