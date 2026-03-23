Nu vom ajunge nici în această vară, de la Ploiești pe litoral, doar pe autostradă

Autoritățile au anunțat că bucata de autostradă de centură a Bucureștiului care conecteaza A3 de autostrada Soarelui nu va fi gata nici în acest sezon estival.

- Publicitate -

Întârzierile de pe lotul 3 împiedică finalizarea proiectului, iar inaugurarea prevăzută pentru noiembrie 2025, a fost din nou amânată.

Autostrada A0 mai are trei loturi nefinalizate, pe partea de nord.Lotul 1, care ar urma să fie gata la finalul anului, dar și loturile 3 și 4 care ar trebui finalizate până în vară și care au depășit deja termenul inițial.

- Publicitate -

Tronsoanele sunt importante pentru șoferii care vin din nordul țării pe A3 să poată merge pe autostrada de Centură direct spre Autostrada Soarelui.

Stadiul cel mai avansat este la lotul 4, unde lucrările au ajuns la 95%, însă circulația nu poate fi deschisă până nu se va finaliza și lotul 3, aflat la 80% acum.

„Acum trebuie să batem fierul cât e cald, efectiv, să termine cu legat fiarele cu armările, să termine cu cofrările să poată să toarne plăcile de suprabetonare. Asta nu ar dura mult dacă ai avea o mobilizare corespunzătoare, dar dacă lucrezi colo, colo cu câțiva oameni nu ai cum să…chiar dacă mai sunt 20% rămași de lucrat”, a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.