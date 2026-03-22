Fisuri la un pasaj rutier peste A0 în zona Balotești. Reacția CNAIR

Pe internet au apărut imagini cu un pasaj peste Autostrada A0 în zona Balotești, unde se văd crăpături în asfalt și în parapet. CNAIR a explicat pentru economica.net că acestea au apărut după zăpada abundentă de iarna trecută.

„Este vorba de un pasaj peste A0, de-a lungul unui drum local, cu caracteristici de drum agricol, care nu are sisteme de preluare a apelor pluviale și ca atare toate precipitațiile se infiltrează în sol, ducând la slăbirea terenului de fundare”, a declarat pentru ECONOMICA.NET Alin Șerbănescu.

Acesta a adăugat faptul că UMB va interveni pentru remedierea crăpăturilor, însă există posibilitatea ca acestea să reapară dacă autoritățile locale nu vor face un sistem de preluare a apelor pluviale.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a deschis în noiembrie 2023 circulația pe lotul 2 al Autostrăzii de Centură București (A0) Nord între nodul rutier cu DN1 și nodul rutier cu A3 (Autostrada București – Ploiești).

Loturile din A0 aflate în trafic sunt în perioada de garanție, astfel că remedierile sunt suportate din banii constructorilor.