Cum arată și cum funcționează mașina care repară găurile din asfalt. Este folosită pe A7 – VIDEO

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău a achiziționat o mașină care repară gropile din asfalt prin stropire în straturi succesive, care va fi folosită la lucrări pe drumurile naționale și pe autostrata A7.

Potrivit DRDP Buzău, maşina în valoare de 2,2 milioane de lei reprezintă un progres semnificativ în tehnologia de reparare a gropilor, oferind avantaje care îmbunătăţesc atât calitatea, cât şi eficienţa reparaţiilor la suprafaţa drumului.

„Unul dintre cele mai importante beneficii ale maşinii STP 1010 JOY este capacitatea sa de a repara daunele aduse drumului fără a fi nevoie de echipamente grele tradiţionale, cum ar fi frezele sau finisoarele de asfalt.

În schimb, foloseşte o combinaţie de agregate şi emulsie, care sunt amestecate doar în etapa finală de aplicare. Această abordare minimizează risipa de materiale şi asigură o reparaţie consistentă şi de înaltă calitate.

În plus, separarea materialelor până în momentul utilizării permite operatorilor să oprească şi să reia lucrul fără a pierde resurse, făcând procesul mai economic şi mai flexibil”, a transmis DRDP Buzău.

„Un alt avantaj cheie este eficienţa maşinii în funcţionare. STP 1010 JOY poate fi operat de o singură persoană, care controlează întregul proces din interiorul cabinei camionului folosind un joystick şi o interfaţă modernă cu ecran tactil.

Acest lucru nu numai că reduce costurile cu forţa de muncă, dar creşte şi semnificativ siguranţa, deoarece operatorul rămâne protejat de trafic în orice moment. Braţul de lucru montat frontal oferă o rază largă de acţiune de până la 4 metri, permiţând repararea precisă şi convenabilă a daunelor de pe drum.

(…) Procesul de reparare în sine este extrem de eficient şi consta în mai multe etape: curăţarea şi uscarea zonei deteriorate, aplicarea emulsiei, armarea zonei de lucru cu fulgi din fibra de sticle, umplerea gropii cu un amestec omogen şi, în final, acoperirea acesteia cu pietre uscate. Aceasta metoda permite redeschiderea imediată a drumului pentru trafic”, informează sursa citată.

Utilajul este echipat cu un motor diesel puternic și cu sisteme de alimentare cu aer și hidraulice și a costat 2.290.000 de lei.