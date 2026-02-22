Șoferii care nu își achită amenzile pot rămâne fără permis. Noile sancțiuni agreate de Coaliție în consultare publică

Un proiect de ordonanță de urgență agreat de coaliția de guvernare prevede că șoferii care nu își plătesc amenzile contravenționale în termen de 90 de zile vor rămâne fără permis de conducere, măsura fiind parte a pachetului de reformă din administrație pus în consultare publică de Ministerul Dezvoltării.

Potrivit propunerii, dacă un conducător auto nu achită amenzile contravenționale în termen de 90 de zile de la comunicarea sancțiunilor, autoritățile vor declanșa procedura de suspendare a dreptului de a conduce.

Înainte de suspendare, șoferii vor fi notificați în termen de 30 de zile cu privire la obligația de plată și la riscul pierderii permisului.

Un element clar introdus în proiect este faptul că permisul poate fi restituit doar după ce titularul dovedește achitarea tuturor amenzilor restante. Astfel, plata sancțiunilor devine o condiție esențială pentru recuperarea documentului de conducere.

Pe de altă parte, inițiativa a renunțat la o prevedere inițială care ar fi majorat automat amenzile neplătite cu până la 60%, așa cum propunea o versiune anterioară a proiectului. Măsura a fost eliminată din forma actuală aflată în dezbatere.

Proiectul legislativ face parte dintr-un pachet mai larg de reformă a administrației publice, vizând strictețe mai mare în colectarea amenzilor și în gestionarea situațiilor de neplată în trafic.