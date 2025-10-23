Accident pe DN1, în zona Puchenii Mari. Un copil a fost rănit [VIDEO]

Un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane, dintre care un copil minor, s-a petrecut în această după-amiază pe DN1, în Prahova.

- Publicitate -

Potrivit ISU Prahova, evenimentul rutier a avut loc în zona localității prahovene Puchenii Mari.

„Intervenim cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Sunt două auto implicate cu cinci ocupanți conștienți, dintre care doi minori”, explică reprezentanții ISU.

- Publicitate -

Un adult și un minor urmează să fie transportați la UPU pentru îngrijiri medicale. Traficul rutier se desfășoară dirijat pe sensul spre Ploiești.

Conform IJP Prahova, accidentul a fost sesizat prin 112 ora 17.30.

”Polițiștii Serviciului Rutier Prahova au fost sesizați, la data de 23 octombrie 2025, în jurul orei 17:30, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN1, în zona comunei Puchenii Mari.

- Publicitate -

Din primele verificări, a reieșit că o conducătoare auto de 69 de ani, care se deplasa la volanul unui autoturism pe DJ 139, la intersecția cu DN1 ar fi intrat în coliziune cu alt autoturism condus pe direcția București–Ploiești, de o tânără de 23 de ani.

În urma impactului, două persoane au fost rănite: conducătoarea auto de 23 de ani și un minor de 1 an, pasager în același vehicul.

Ambele conducătoare auto au fost testate cu aparatul etilometru, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

- Publicitate -

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, explică IJP Prahova.

Vezi mai jos imagini transmise de cititorii Observatorul Prahovean: