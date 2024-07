Șoferii nu își vor mai pierde dreptul de a conduce dacă refuză drugtestul. Prevederile OUG 84 vor fi amînate

Guvernul va amâna prevederile din OUG 84/2004 privind testarea șoferilor antidrog până când infrastructura va permite furnizarea rezultatelor de laborator în cel mult 72 de ore.

Surse guvernamentale au transmis în presa centrală Guvernul va proroga joi măsura privind sancționarea șoferilor care refuză drugtestul din cauza ratei mari a rezultatelor fals-pozitive.

În prezent, șoferii care refuză să fie testați du drugtestul își pierd dreptul de a conduce până la aflarea rezultatelor probelor de sânge, procedura putând dura câteva luni.

Potrivit hotnews.ro, Institutul de Medicină Legală va intra într-un program accelerat de dotare cu aparatură, pe banii Băncii Mondiale, astfel încât să poată furniza rezultatele probelor biologice în cel mult 72 de ore.

”În acest moment, nu este această capacitate, mai ales la IML, la Bucureşti, unde durează în jur de trei-patru luni. Am vorbit cu domnul Predoiu, luni de dimineaţă, o să am şi cu ministrul Finanţelor o discuţie, să vedem. Nu sunt sume foarte mari. Am înţeles că un astfel de aparat de testare costă în jur de 300.000 euro.

Deci nu e un capăt de ţară pentru un stat la mărimea României şi vedem procedurile de achiziţii să fie cât mai rapide, iar după ce statul român îşi face treaba şi este capabil să dea un răspuns într-un timp real, venim cu aplicarea legii.

Dar, repet, vorbim statistic, se pierd prea multe vieţi ale tinerilor şi am văzut că în Austria s-a introdus confiscarea maşinii pentru viteză, pentru depăşire este şi în Belgia, este şi în Italia, pentru că în momentul când, statistic şi România suntem pe primul loc la mortalitate pe şosele, ai astfel de cazuri, statul are obligaţia să salveze vieţi. Momentan, o avem de aplicat pe aceasta cu drogurile, mai ales după ceea ce s-a întâmplat la 2 Mai”, a declarat Marcel Ciolacu.

Deși poliția a transmis public că la nivel național marja de eroare a drugtestelor este de 25%, în unele județe se atinge un nivel de peste 50%.