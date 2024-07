MAI anunță că nu renunță la ordonanța prin care șoferii testați fals pozitiv la droguri rămân fără permis

MAI a anunțat că nu va schimba ordonanța care îi poate lăsa fără permis pe șoferii testați fals pozitiv cu testele antidrog rapide, a anunțat Bogdan Despescu la Digi24.

- Publicitate -

Ministerul de Interne va propune Guvernului să accelerareze analizarea rezultatelor testelor antidrog, astfel încât să se ajungă la un timp de așteptare de maxim 72 de ore.

Reprezentanții ministerului spun că decizia de a aproba această ordonanță a fost luată după lungi consultări, inclusiv cu opinia publică, și nu există acum discuții pentru schimbarea acesteia.

„Din toamna anului trecut am prezentat mai multe propuneri care vizau întărirea climatului de siguranță rutieră. Fac precizarea că anul trecut au fost peste 1500 de morți și peste 3000 de răniți.

- Publicitate -

Anul acesta au fost peste 500 de persoane decedate și 1000 de răniți cu urmări grave. Când am prezentat propunerile autorităților am colectat și propunerile cetățenilor. Au fost mai multe dezbateri publice, în care am analizat aceste solicitări.

În urma dezbaterilor am ajuns la o formă, care are și această modificare. Respectiv persoana care refuză să se supună testării în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive ori a concentrației de alcool în aerul expirat, polițistul dispune retragerea permisului. Această retragere dispune până la primirea rezultatelor probelor biologice”, a declarat Bogdan Despescu.

Soluția pentru rezolvarea problemei este de a crește capacitatea de testare

- Publicitate -

„În perioada următoare extindem capacitatea de analiză a probelor biologice. Cu sigurantă în urmatoarea perioadă vor fi luate masuri pentru această perspectivă. Din perspectiva timpului, într-adevăr sunt cazuri, diferă de la un județ la altul, când rezultatul a venit mai târziu.

De aceea am venit cu această soluție, completarea capacității de testare. Poliția va avea posibilitatea în termen de maxim 120 de zile, ne-am propus să fim rapizi în operaționalizarea laboratorului de testare să venim cu aceasta capacitate de a îmbunătăți capacitatea și a micșora timpul de procesare a acestor probe”, a adăugat Despescu.

„În dezbaterile publice reprezentanții INML au venit cu precizări clare, pe partea de competență ne-au asigurat că în cursul acestei veri sa ajungă la maxim o săptămână în toată țara. Problema nu e actul normativ, acest act e pentru a preveni situații cand șoferii drogați omoară oameni.

- Publicitate -

Nu vom aprecia că actul trebuie schimbat. Practica de analizare a rezultatelor, de procesare, tot ce înseamnă aplicarea mecanismului din perspectiva probelor de laborator trebuie îmbunătățit. De aceea vom propune Guvernului o procedură de accelerare a probelor biologice, care să fie undeva până în 72 de ore”, a completat secretarul de stat în MAI.

În ciuda faptului că datele arată că 1 din 2 teste antidrog pozitive, este fals pozitiv, Bogdan Despescu dă asigurări că dispozitivul folosit își face bine treaba.

„Dispozitivul e un aparat certificat tehnic, un dispozitiv folosit și în alte state. Acest dispozitiv detectează cele mai mici concentrații de substanțe interzise. Dacă aparatul detectează anumite concentrații nu înseamnă că nu există aceste concentrații, că nu a consumat ceva interzis”, a spus el.