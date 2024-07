Circulația rutieră este închisă în centrul Ploieștiului până luni dimineață!

Atenție, șoferi! Traficul rutier este închis în centrul Ploieștiului! Măsura a fost instituită din această dimineață și va rămâne în vigoare până luni dimineață.

Astfel, traficul rutier este închis pe Bulevardul Republicii, de la colț cu strada Vasile Milea și până la colț cu strada Tache Ionescu.

Măsura a intrat în vigoare începând cu data de 05 iulie 2024, ora 00.00 și este valabilă până în data de 08 iulie 2024, la ora 05.00.

„Măsurile au fost hotărâte pentru desfășurarea, în condiții optime, a evenimentelor programate în perioada 05-07 iulie 2024, în centrul civic al orașului, respectiv festivalul Let’s PLAY și Întâlnirea Tineretului Ortodox.

Cum circulă traseele TCE

Ttraseele publice locale ale TCE din Ploiesti isi modifica rutele astfel:

Tr. 1, 30, 32, 32 scurt, 300, 301 si 302: la sensul spre Centru, traseu normal pana la intersectia cu str. Ghe. Lazar, apoi dreapta Ghe. Lazar, N.Balcescu, St.Greceanu, Sold. Erou Calin Catalin, Emile Zola, dupa care ruta cunoscuta. La celalalt sens, de la sensul giratoriu de la Catedrala se intra pe str. Carpati, Emile Zola cu statie la Hale Catedrala, apoi pe str. Sold. Erou Calin Catalin, St.Greceanu, N.Balcescu, Ghe Lazar si din Bd. Independentei ruta normala. Nu se mai efectueaza statiile Palatul Culturii /Galeriile Comerciale.

Tr.8: va circula la sensul dinspre Centru catre Cimitir Bolovani pe str. Emile Zola, Vasile Milea, Piata Eroilor, Vasile Lupu, Trei Ierarhi, Vlad Tepes, ILC, Rudului si in continuare ruta normala. Nu se efectueaza statia Tache Ionescu. La sensul spre H.Catedrala, traseu normal pana pe str. Tache Ionescu apoi va parcurge str. C.D. Gherea, Romana, Gh. Doja, Valeni, Emile Zola.

Tr.7 si 22b: la sensul spre Dorobantul/Bar. Unirii, din str. T.Ionescu va parcurge Pta. Victoriei, str. Gh. Lazar, str. Dr. Bagdazar si in continuare traseu normal. Nu se mai efectueaza statia H. Catedrala. Pe sensul spre Rudului/Auchan nu se modifica.

Tr. 39b: la sensul spre H.Catedrala, traseu normal pana pe str. ILC unde va efectua statia Faredo, apoi va parcurge str. Gh.Gr. Cantacuzino, Cuza Voda, Vasile Lupu, Pta Eoilor, Carpati, Emile Zola. Nu se efectueaza statia Tache Ionescu. La sensul spre Cartier Vest parcursul nu se modifica.

Tr. 35 si 35b se vor scurta la Faredo.

In traseele 44 si 202 se vor folosi rutele scurtate la Hale Coreco(44 scurt si 202 scurt), in intervalul mentionat fiind repusa in functiune statia Parc T. Socolescu. Legatura intre Centru si Gara de Sud se va face cu celelalte trasee cu parcurs in zona.