”Ceea ce contează e sa fii bogat, nu să pari bogat” – Cât a economisit profesorul Liviu Drăghici, după 40.000 de km cu Dacia Spring

Experiențele utilizatorilor sunt de cele mai multe ori infinit mai utile decât specificațiile producătorilor. Atunci când decidem să achiziționăm un produs, în cazul prezentat astăzi o mașină electrică, putem lua în calcul experiența profesorului de economie din Ploiești, Liviu Drăghici. Am putea spune simpaticului prof Liviu, pentru că este cu adevărat un om deosebit. L-am cunoscut în urmă cu câțiva ani, grație implicării sociale remarcabile. Am aflat apoi că a decis să își achiziționeze o mașină electrică, care părea să îi satisfacă nevoile de mobilitate de zi cu zi. Așa am realizat împreună o ediție a vlogului Icars România, dedicată acestui model. După 40.000 de km parcurși cu Springul, Liviu Drăghici detaliază experiența Liviu Drăghici: "Am „împlinit" 40.000 de km cu Spring-ul. La un consum de 7 litri la 100 km înseamnă 2800 litri de motorina economisiți. Cu un preț mediu de 7,5 lei/litru înseamnă o scutire de 21.000 lei. Dacă mai adăugăm și minim 2 schimburi de ulei ajungem la aproximativ 22.000 lei.

Plus impactul asupra mediului care, într-un oraș ca Ploieștiul, eu cred ca merită luat in seamă.

De plătit am plătit doar 10 lei la Bran. Restul încărcărilor au fost fie la stații gratuite, fie acasă, cu energia produsă de panouri.

Da, sunt ținta tuturor ironiilor. Știu toate glumele (reușite si nereușite) despre mașinile electrice în general și Dacia Spring în special.

Dar partea si mai tare e ca bag lunar banii economisiți în acțiuni. Am acțiuni la Petrom, deși n-am mai intrat într-o stație peco de la ultima deplasare a Petrolului (când am oprit sa cumpăr bere :).

Am acțiuni la Mercedes, deși n-am condus decât o dată unul (care nici nu era al meu). Am acțiuni la Adidas, deși ultima pereche de pantofi sport am luat-o din AFI cu punctele de fidelitate de pe cardul Star BT.