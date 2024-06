Trafic aproape blocat la ieșire din Ploiești spre Strejnic și pe centura de Vest, din cauza show-ului aviatic

Astăzi, 1 iunie, are loc Ploiești Airshow 2024, un spectacol aviatic organizat de Aeroclubul Teritorial „Gheorghe Bănciulescu” pe Aerodromul din Strejnic.

Încă de la primele ore ale dimineții, mii de persoane interesate să privească acrobațiile aeriene au plecat cu mașinile spre aerodromul din Strejnic.

Iar în jurul orei 11, traficul rutier era aproape blocat atât pe centura de Vest a Ploieștiului, cât și la ieșirea din oraș spre Strejnic.

Cine participă la show-ul aviatic de la Strejnic

„Sâmbătă, 1 iunie, începând cu ora 10, cerul aerodromului Strejnic se va umple de fum, adrenalină și acrobații spectaculoase.

Aeroclubul României invită copiii de toate vârstele să își serbeze ziua și să se bucure spectacolul aerian ce va avea loc la Ploiești Airshow 2024.

Nu vor lipsi consacrații The Hawks of Romania într-o nouă formulă de display cu 6 aeronave Extra, parașutiștii de la The Blue Wings, The Pelicans, formația de 3 ULM-uri revitalizată și la manșa căroră se află 3 piloți tineri și talentați, cât și Forțele Aeriene Române cu YAK 52, IAR316 Alouette și IAR99 Standard”, a anunțat Aeroclubul Teritorial „Gheorghe Bănciulescu” Ploiești.