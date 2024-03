Noile prețuri și perioade pentru rovinietă. De luni, intră în vigoare tarifele

Rovinieta, taxa pentru folosirea rețelei de autostrăzi și drumuri naționale, va fi modificată începând cu 11 martie. Vor apărea noi perioade de valabilitate și noi prețuri, iar Compania de Drumuri anunță și unele restricții în ceea ce privește procurarea noilor roviniete până la adaptarea sistemului informatic la noile caracteristici.

Cea mai mare schimbare pe care o vor putea constata șoferii este introducerea rovinietei pentru o zi. Pentru 24 de ore un șofer de autoturism va plăti echivalentul a 2,5 euro, față de cei 3 euro pe care îi plătea până acum pentru o rovinietă de o săptămână.

În schimbul rovinietei de o săptămână va fi introdusă cea de 10 zile care va costa echivalentul a 3,3 euro.

O altă schimbare este renunțarea la rovinieta de 3 luni (90 de zile) și itnroducerea rovinietei de 2 luni (60 de zile) pentru echivalentul a 8,4 euro.

În prezent, în România putem cumpăra roviniete pentru o săptămână, o lună, 3 luni sau un an. După 11 martie, durata rovinietei va fi de o zi, 10 zile, o lună, 2 luni sau un an. Pentru rovinieta cu valabilitate de un an, tarifele nu vor fi modificate.

Rovinieta pentru un an va rămâne în continuare 28 de euro pentru autoturisme, 96 de euro pentru vehicule de marfă sub 3,5 tone și 320 de euro pentru vehicule de transport cu 9-23 locuri.

Cea mai scumpă rovinietă este de 1.210 euro pentru vehiculele de transport marfă cu masa mai mare de 12 tone.

Noile tarife de rovinietă, valabile începând din 11.03.2024: