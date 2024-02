Prahovean prins beat la volan de trei ori în aceeași zi. Abia a treia oară a fost reținut

La data de 21 februarie, polițiștii ploieșteni au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani, din municipiul Câmpina. A fost prima dintre cele trei opriri pentru șoferul beat. Au urmat încă două și abia a treia oară acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică a fost testat, în jurul orei 11.45, cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate și mostre biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Conducătorului auto i-a fost eliberată o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, fără valabilitate, totodată i-a fost adus la cunoștință faptul că, nu mai are dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice.

Ulterior, a fost oprit și testat, de către polițiști, din nou atât în jurul orei 17.00 dar și în jurul orei 19.00, cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma probatoriului administrat față de bărbatul în cauză a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unităţii de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive.

Polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce autovehicule și conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.