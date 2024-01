Cea mai vândută mașină din Marea Britanie este produsă 100% în România

Anul 2023 s-a încheiat, iar producătorii de automobile își fac planurile pentru anul în curs și în funcție de succesul de care s-au bucurat pe piețele cu putere de cumpărare. Surpriza pentru producătorii din România vine din Marea Britanie, unde o marcă produsă 100% la noi ocupă primul loc în clasamentul celor mai bine vândute automobile noi.

- Publicitate -

Conform clasamentului dat publicității de The Society for Motor Manufacturers and Traders (SMMT), un autovehicul produs în România este pe primul loc în topul celor mai vândute mașini noi în Marea Britanie, în 2023.

Piața auto din Marea Britanie a înregistrat cel mai bun an de la pandemie, conform datelor SMMT, înmatriculările de mașini noi crescând cu 17,9% în 2023 față de anul precedent.

Ford Puma s-a vândut în Marea Britanie, în 2023, totalizând 49,591 de exemplare comercializate.