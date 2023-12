Cât timp scutești dacă circuli cu viteză peste limita legală și faci depășiri în stil ”slalom” . Merită riscul?

Viteza excesivă, combinată cu depășirile periculoase, de tip ”slalom”, reprezintă o pondere importantă în cauzele producerii unor accidente rutiere grave. Dacă mai adăugăm și starea drumului și condițiile meteo, riscul de a provoca o tragedie crește și mai mult.

- Publicitate -

Poliția Rutieră a dat publicității grafice din care rezultă că timpul pe care șoferii îl scutesc mergând cu o viteză peste limita legală nu este atât de mare încât să merite riscurile.

De exemplu, un șofer care parcurge un tronson de autostradă de 120 de km (București-Pitești) cu 90 de km/oră va ”scoate” un timp de 79 de minute, iar distanța de frânare este de 86 de metri.

Pentru aceeași distanță, parcursă cu o viteză medie de 100 de km/oră, va fi nevoie de 71 de minute, iar distanța de frânare crește cu 20 de metri.

Cei care aleg să-și testeze mașina și să se deplaseze cu 140 de km/oră vor scuti 28 de minute, însă distanța totală de oprire creste cu 100 de metri, ajungând la 186 de metri.

„Un sofer necunoscator se uita in cartea tehnica a masinii si vede ca acolo scrie ca masina lui (BMW, Mercedes, Audi, Toyota etc.) opreste, sa zicem, in 30 de metri la o viteza de 100 km/h, si atunci se gandeste: ‘Nu mi se poate intampla nimic, pentru ca in 30 de metri am oprit’. Nu e adevarat. Opresti in 80 de metri, pentru ca mai ai inca 50 m de reactie. A prezenta un tabel si a spune o masina care circula cu atatia km opreste in atatia metri este o informatie care, sa spun asa, pacaleste cumparatorul sau utilizatorul masinii. In practica spatiul de franare este mult mai mare”, a explicat Titi Aur, potrivit ziare.com.

Acesta le recomandă șoferilor să circule prudent, astfel încât să ajungă în siguranță la destinație.