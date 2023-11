Cum vor circula traseele TCE Ploiești de 1 Decembrie

Vineri, 1 Decembrie, la Ploiești vor avea loc o serie de manifestări cu ocazia Zilei Naționale a României. Din acest motiv, circulația rutieră va fi restricționată pe mai multe străzi din zona centrală a Municipiului, iar mai multe mijloacele de transport în comun vor avea traseele modificate.

Comuncatul Transport Călători Express Ploiești:

Pe data de 1 decembrie 2023, in intervalele 09:00 – 14:00 si 18:00 – 19:30, au loc manifestarile prilejuite de sarbatorirea “Zilei Nationale a Romaniei”, fapt pentru care se inchide circulatia rutiera in sensul giratoriu de la Catedrala Sf. Ioan Botezatorul, iar traseele publice locale din Ploiesti se modifica astfel:

Tr.1 si 30, la sensul spre sud vor circula normal pana in Piata Mihai Viteazul, apoi pe str. Gh. Doja (cu statie la Piata M. Viteazul), Valeni, E. Zola(cu statie la Hale Catedrala), Erou Calin Catalin, St. Greceanu, N.Balcescu, Ghe. Lazar, Piata Victoriei, Bdul Independentei, Bobalna, Depoului, Piata 1Dec. 1918 si in continuare traseu normal, cu statiile aferente. Nu se efectueaza statiile Piata M.Viteazul din Bd. Republicii si Galeriile Comerciale. La sensul spre nord, de la Piata 1 Dec 1918 vor circula pe Democratiei, St. cel Mare, N.Balcescu, St. Greceanu, Erou Calin Catalin, E. Zola si apoi ruta normala. Se vor efectua toate statiile intalnite in parcurs.

Tr.7 si 22b la sensul spre Dorobantu/Bariera Unirii din str. T.Ionescu se vor parcurge Pta. Victoriei, Gh. Lazar, str.dr. Bagdazar si in continuare traseu normal. Nu se mai efectueaza statia H. Catedrala. La sensul spre Rudului /Auchan, din strada Armoniei stanga N.Balcescu, Ghe. Lazar, Gabi Dobre (cu statie la Jurnalist.Gabi Dobre), CT Grigorescu, Kutuzov, Marasesti, Rudului, ILC, Cantacuzino si de la intersectia cu strada Trei Ierarhi pacursul cunoscut. Se vor efectua toate statiile intalnite in parcurs. Nu se mai efectueaza statia H. Coreco.

Tr.32 scurt, la sensul spre sud din strada E. Zola va parcurge Erou Calin Catalin, St. Greceanu, N.Balcescu, Ghe. Lazar, Piata Victoriei, Bdul Independentei, Bobalna, Depoului, Piata 1Dec. 1918 si in continuare traseu normal, cu statiile aferente. Nu se efectueaza statiile La sensul spre Hale, de la Prahova Value Centre va circula pe Democratiei, St. cel Mare, N.Balcescu, St.Greceanu, Romana, Ghe Doja, Valeni, Carpati, Emil Zola. Se vor efectua toate statiile intalnite in parcurs.

Tr.39b, la sensul spre Hale Catedrala, din str. T.Ionescu va parcurge C.D.Gherea, St.Greceanu, Romana, Ghe Doja, Valeni, Carpati, Emil Zola. La sensul spre Cartier Vest, din str. Emile Zola parcurge strazile Erou Calin Catalin , St.Greceanu, C.D.Gherea, Tache Ionescu, ILC, Cantacuzino, apoi ruta cunoscuta.

Tr. 35 si 35b , se scurteaza la Faredo. Traseul 35 din strada ILC va parcurge strazile Rudului, Marasesti, Lobacevschi, Tudor Vladimirescu si in continuare ruta cunoscuta.

Tr.8, pe sensul spre Cimitir Bolovani din str. Emile Zola parcurge strazile Erou Calin Catalin , St.Greceanu, C.D.Gherea, Tache Ionescu si in continuare ruta normala. Pe sensul spre Hale Catedrala, din str. T.Ionescu va parcurge C.D.Gherea, St.Greceanu, Romana, Ghe Doja, Valeni, Carpati, Emil Zola.

Tr.402, la sensul spre Afi Palace, dupa statia Zimbrului va parcurge in continuare strazile Cantacuzino, ILC, Tache Ionescu, C.D.Gherea, St.Greceanu, Romana, Ghe Doja si apoi ruta normala. Nu se efectueaza statiile N.Titulescu, Traian si Sc.4. Pe sensul spre Lamaita, din str. Ghe Doja va parcurge strazile Romana, St. Greceanu, C.D. Gherea, Tache Ionescu, ILC, Cantacuzino si apoi ruta normala.

Troleibuzele din traseele 44S si 202S vor fi inlocuite cu autobuze in intervalul 09:00 – 13:00. La sensul spre Centru, tr. 202S circula normal pana pe str. Cuza Voda (cu statie in zona BRD in loc de Hale Coreco), iar tr.44S circula normal pana la intersectia cu str. P.Inalt apoi, Cantacuzino (cu statii la P.Farcas si L.Tautu), ILC, Vlad Tepes, Cuza Voda(cu statie in zona BRD).La tr.44S nu se mai efectueaza statiile Traian, Sc.4 si Hale Coreco. Pe celalalt sens, din strada Cuza Voda vor circula pe strada V. Lupu si in continuare ruta cunoscuta.

In intervalele 13:00-14:00 si 18:00 – 19:30 traseele 44S si 202S vor circula cu troleibuze, pe rutele normale.

In functie de dispozitiile Politiei Rutiere, atat intervalul orar cat si rutele ocolitoare specificate pot fi modificate.