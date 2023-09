Au apărut imagini cu accidentul de la 2 Mai. Dovada că victimele circulau în afara părții carosabile

Avocatul Adrian Cuculis a publicat pe un site specializat în spețe juridice imagini surprinse de o cameră de supraveghere în momentul producerii accidentului din stațiunea 2 Mai.

Atunci, mașina condusă de Vlad Pascu, un tânăr drogat, a intrat în două grupuri de tineri care circulau pe marginea drumului.

În urma impactului, doi tineri au murit pe loc și alți trei au fost răniți, șoferul fugind de la locul accidentului.

Iată cum descrie avocatul imaginile surprinse de o cameră de supraveghere:

”Mai jos sunt surpinse doua momente ale accidentului care fac lumina in ceea ce priveste dinamica producerii lui:

Momentul la care masina lui Vlad Pascu surprinde din spate primul grup de copii. Nota: desi s-a suspicionat ca acesta rula si cu farurile stinse, din imagini reiese ca ar fi fost pornite.

Momentul la care masina lui Vlad Pascu deja lovise primul grup de copii si se indrepta spre al doilea grup din fata. La 0,5 secunde de la acest moment sunt lovite si victimele din primul grup si se poate observa aruncarea peste masina si telefoanele mobile aprinse ce cad pe asfalt.

Tragem astfel o concluzie importanta pentru ancheta:

Copiii mergeau pe marginea drumului, avand in vedere ca acolo se afla cvasi trotuarul iar din imagini se observa CLAR ca acestia mergeau in afara partii carosabile, trecuti astfel in afara liniei de marcaj”.