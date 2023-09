Am testat ochelarii care simulează ce vede un șofer drogat. E imposibil să conduci! O acțiune alături de polițiști în școlile de șoferi din Prahova (VIDEO)

Astăzi, am avut ocazia să particip la o acțiune a IPJ Prahova, în fața cursanților unei școli de șoferi. A fost diferită de alte acțiuni preventive/de conștientizare, așa că o voi relata puțin diferit față de ceea ce ar însemna o știre pe o astfel de temă.

O școală de șoferi, CCC ADMIS Ploiești, două doamne respectabile din IPJ Prahova, instructori auto, profesori de legislație și aspiranți de toate vârstele la obținerea unui permis de conducere.

Și totul vine pe fondul unor tragedii teribile, pe fondul unor accidente produse de șoferi beți sau drogați. Soarta ironică… chiar astăzi a apărut o știre despre un polițist beat și drogat, care a produs un accident de circulație, apoi a încercat să dea vina pe o pasageră, mințindu-și colegii că ea ar fi condus. Nu a ținut… Colegii l-au prins cu minciuna. (Știrea AICI) Mi s-a părut nedrept față de polițiștii care își fac treaba.

Le-am urmărit cu mare atenție pe doamnele de la IPJ, Inspector principal de poliție Laura Antimiu (Serviciul Rutier) și comisar de poliție Mihaela Rădoi – Compartiment de Analiză și Prevenirea Criminalității. Au pus mult suflet în ce au făcut astăzi și am văzut mai mult decât efortul unor polițiste de a-i face pe viitorii șoferi să înțeleagă că pot distruge vieți, că își pot distruge și ei viețile, dacă vor conduce sub influența alcoolului sau substanțelor.

Am văzut două doamne cu suficient de multă experiență încât să mai fie ușor de impresionat de vreo speță. Și totuși erau. Nu e deloc ușor să te lupți cu un asemenea fenomen, care pare să ia amploare. Au fost ”profi”, dar s-a observat emoția. Și mi s-a părut normal, pentru că doar așa poți transmite mesajul corect. ”Și polițiștii sunt oameni. Simt la fel ca oricare dintre noi, cu sau fără uniformă. Impactul asupra psihicului lor este fantastic și puțini pot înțelege asta, chiar dacă fac eforturi. După ce vă victime decedate sau mutilate pe viață, uneori copii, merg apoi acasă, la familiile lor, la viața lor. E greu să rămâi cu capul pe umeri…”

Urmărindu-le, mă gândeam la cei care citiseră știrea cu polițistul beat și drogat, cu polițiștii care nu ți-au făcut treaba înainte de tragedia de la 2 Mai. Apăruseră comentariile… ”uite cine ne protejează.” Chiar nu vi se pare nedrept? Pădure fără uscături nu există și asta nu se va schimba. Gândiți-vă că pe polițistul beat și drogat, care a încercat să mintă că nu el condusese, tot niște polițiști l-au prins cu minciuna. Cu alte cuvinte și-au făcut treaba, așa cum cei mai mulți știu că și-o fac. Gândiți-vă serios la asta și nu judecați întreaga breaslă după câteva uscături.

Nu aș fi amestecat acțiunea de astăzi cu acea știre, dacă nu eram conștient că este afectată foarte grav credibilitatea poliției în această perioadă. Și mă încumet să spun că în stilul ăsta, cu o asemenea percepție publică periculoasă, vom avea haos pe șosele și nu numai. Chiar nu este cazul. Sunt doar câteva uscături, dar nu ele sunt relevante.

De ce ai risca să iei vieți nevinovate? De ce ai risca să mori sau să ajungi în închisoare ( legea Anastasia a intrat în vigoare! )? De ce nu te-ai bucura de o viață liniștită?

De partea cealaltă, i-am urmărit pe cursanții școlii de șoferi. Ați văzut de multe ori oameni plictisiți de cuvântări goale de conținut, participanți de nevoie într-un anumit context, care bifează prezența și se roagă să se termine mai repede prelegerea. Astăzi nu a fost așa! Am să vă povestesc și de ce.

Am stat și eu de vorbă cu ei, din poziția unuia pe care meseria l-a adus, timp de 30 de ani, față în față tot felul de evenimente rutiere. Am văzut, filmat, pozat și am scris despre sute, conștient că nu pot spune niciodată că le-am văzut pe toate. Despre asemenea evenimente scriem aproape zilnic pe observatorulph.ro și icars.ro.

Erau atenți, foarte atenți, iar toți cei care le-au vorbit, inclusiv instructorii, s-au străduit să nu îi sperie. Nu acesta este scopul. Era suficient să le arătăm câteva dintre sutele de imagini, pe care din motive lesne de înțeles nu le publicăm, iar rezultatul era previzibil. Repet, nu acesta era scopul, nu să traumatizezi niște oameni, ci să-i faci să conștientizeze la ce riscuri se expun și îi expun pe ceilalți conducând sub influența drogurilor și/sau alcoolului.

A urmat un experiment, folosind mai multe tipuri de ochelari, care simulează cum vede un șofer care conduce beat sau drogat, pe timp de zi și pe timp de noapte. Ochelarii sunt realizați astfel încât să se apropie cât mai mult de acea ”realitatea”. Vă mărturisesc că este cumplit să vezi ”realitatea” așa. Și țineți cont că doar vederea era afectată. În cazurile reale, intuiți, dacă nu ați experimentat deja stările, că toate celelalte simțuri sunt afectate și că este extrem de dificil să te deplasezi pe propriile picioare, dar să mai conduci o mașină…

Cei mai mulți au oftat la finalul experimentului. Nu păreau speriați, ci mai degrabă impresionați de ceea ce se întâmplă în acea ”realitate”. Cu mintea lucidă au înțeles la ce riscuri se expun. Sunt convins că le va folosi mai departe și că nu vor experimenta ”pe viu”, consumând ce nu trebuie și apoi conducând. Poate nu toți, dar dacă cei mai mulți au înțeles, câștigul pentru societate este imens.

Am convenit cu cei prezenți să încercăm campanii comune, mult mai dese și mai consistente. Și sunt convins că rezultatele se vor vedea, dacă astfel de campanii se vor extinde la nivel național.

Video – Simulare cu ochelari speciali, care redau perspectiva vizuală a celor care conduc sub influența alcoolului și/sau drogurilor: