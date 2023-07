Jurnalistul Alex Dima, martor la un accident provocat de un șofer inconștient

Jurnalistul Alex Dima de la ”România te biuesc!” a fost martorul unui accident grav petrecut joi, 13 iunie, în județul Hunedoara.

Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer de 58 de ani, care a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de bărbat de 54 de ani, în care se mai aflau o femeie și o copilă de 12 ani.

Șoferul nevinovat și pasagerele au fost rănite și transșportate la spital. Jurnalistul a criticat inconștiența șoferilor care provoacă astfel de tragedii, dar și lipsa de empatie a celor care au preferat să ocolească locul accidentului în loca să acorde primul ajutor.

Postarea jurnalistului Alex Dima:

In fata noastra, la cateva masini, un sofer inconstient a depasit pe linie continua in curba si s-a infipt intr-o masina in care era o familie. Mama a ramas incarcerata, copila aflata pe bancheta din spate ranita serios si ea. Vinovatul a iesit teafar din masina.

Ma bantuie imaginea si strigatele de ajutor ale tatalui care se afla la volanul masinii care circula regulamentar.

Poti sa ajungi criminal intr-o fractiune se secunda. Soselele noastre sunt pline de inconstienti, indivizi care probabil din cauza unor frustrari acumulate in viata, fac demonstratii criminale la volan, singurul loc in care pot arata ca sunt “cineva”….Altfel, nu pot intelege cum de poti avea un asemena comportament.

In al doilea rand, in astfel de momente se vad carente in educatia noastra si lipsa de empatie. Chiar daca am tot insistat, pur si simplu zeci de masini au refuzat sa opresca si au calcat peste urmele accidentului. Pun video in comentarii.

In al treilea rand, am realizat ca habar nu avem ce inseamna primul ajutor. O mare de oameni se uita fara sa stie ce trebuie facut pentru omul prins intre fiare. Si aici ma numar si eu. Tocmai de aceea, ma voi duce sa fac un asfel de curs, era in plan de multa vreme, acum e momentul. Cursurile de prim ajutor trebui sa fie materie de studiu in scoala.

M-a impresionat interventia unor oameni simpli care locuiau in zona. Au dirijat soferii care ardeau de nerabdare sa isi vada de drum, au stat langa copila ranita, s-au facut scut intre tatal sofer in masina care circula regulamentar si soferul care a provocat accidentul, au demonstrat ca sunt oameni.

Circulati prudent, respectati-i pe cei de langa voi si daca n-ati facut-o pana acum, inscrieti-va la un curs de prim ajutor. O sa vina ziua in care o sa aveti nevoie!

Pentru ca am starnit multe pareri, vin cu urmatoarele precizari, de bun simt si rezultate si dupa o discutie cu un politist de la rutiera.

1. In astfel de situatii trebuie sa stai in coloana, celalalt sens ramane liber pentru interventia echipajelor. In plus, daca trecem peste urmele accidendului se distrug dovezile necesare anchetei. Deci, ramanem in coloana si asteptam, avem rabdare. Tocmai lipsa de rabdare a unora provoaca astfel de tragedii.

2. N-ar strica sa ne mai uitam din cand in cand pe Codul Rutier, sa ne reimprospatam informatiile. Acolo scrie cum trebuie procedat in caz de accident.

3. Daca nu ajungem la un curs de prim ajutor, exista pe net multe informatii. Macar pe ele sa ne uitam.

Drumuri bune sa aveti!