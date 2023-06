”Legea Anastasia” – Fără pedepse cu suspendare pentru șoferii beți, drogați sau fără permis care comit accidente mortale

O modificare legislativă mult așteptată, care nu va mai permite judecătorilor să dea pedepse cu suspendare în cazul șoferilor care se fac vinovați de producerea unor accidente mortale, în condițiile în care șoferii respectivi se aflau sub influența alcoolului, substanțelor halucinogene sau conduceau fără permis. Din păcate, până acum, multe instanțe au decis ca șoferii vinovați de astfel de fapte deosebit de grave să scape cu pedepse cu suspendare.

Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, un proiect de lege iniţiat de către senatorii Robert Cazanciuc şi Daniel Fenechiu.

„Legea Anastasia” a fost denumită în memoria fetiţei de 4 ani care a fost ucisă, pe 1 iunie 2022, în faţa casei.

Actul normativ este conceput să prevină, să limiteze dramele rutiere şi să conştientizeze asupra consecinţelor punitive ale teribilismului la volan. Legea merge la promulgare.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 91 alin. (3) din Legea nr. 286/2009, astfel încât să nu se poată dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru infracţiunea de ucidere din culpă, dacă aceasta a fost săvârşită ca urmare a conducerii unui vehicul fără permis de conducere sau a conducerii unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La articolul 91 al legii este introdus un nou alineat: „Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 192 alin. (2) şi (3) dacă acestea au fost săvârşite în condiţiile art. 335 sau 336”.