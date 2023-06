Sunt autorulotele opțiuni pentru petrecerea vacanțelor? Cele mai bune depășesc prețurile unor case de calitate

Pentru unii un mod de viață, pentru alții un moft. Rulotele și autorulotele au avantaje și dezavantaje, pe care merită să le luați serios în calcul în cazul în care sunteți interesați de astfel de achiziții. Sunt diferite, autorulotele fiind independente, în timp ce rulotele necesitând un autovehicul cu sistem de tractare și chiar mai mult decât deținerea unui permis categoria B, pentru anumite rulote.

Ca în cazul oricărei achiziții, de cele mai multe ori prețurile reflectă calitatea. Dacă nu ați experimentat încă turismul făcut cu rulota tractabilă sau autorulota, măcar o dată v-ați gândit dacă ar fi o opțiune pentru vă petrece vacanțele cu o oarecare doză de independență. Pentru că diferențele sunt considerabile, astăzi vorbim despre autorulote, urmând ca în scurt timp să dedicăm un articol și rulotelor pe siteul nostru cu profil auto – www.icars.ro.

Oare cum o fi? Am suficient confort? Merită să dau o sumă deloc de neglijat, când cu acești bani mă pot plimba ”în jurul lumii”, pot petrece mai multe vacanțe?

Înainte de toate, trebuie să fiți convinși că acest stil vi se potrivește, că asta vă doriți. Dacă nu aveți încă o părere foarte clar conturată, dar tentația este mare, luați în calcul ca primă opțiune o vacanță cu o autorulotă închiriată. Măcar așa veți vedea cum este.

Diferențele sunt mari la prețurile de închiriere, iar acestea reflectă nivelul dotărilor. Nu vom lua în calcul cele mai mici prețuri, pentru că scopul este să ne simțim bine într-un concediu, nicidecum să ne enervăm, să ne frustrăm, din cauza faptului că am căutat cel mai mic preț și nu avem condiții decente.

Exemple care justifică diferențele de preț pentru închiriere:

O autorulotă de închiriat foarte ieftină avea o instalație electrică mai puțin permormantă, așa că va trebui să folosiți aparatele pe rând. Este important să vă asigurați că autorulota este cât mai nouă, pentru a avea acces la toate facilități precum internet, TV, apă caldă suficientă, spațiu de gătit și de luat masa, plus multe altele, în funcție de pretenții și necesități.

Un alt aspect care influențează prețul autorulotelor de închiriat îl reprezintă asigurările. Unele au RCA și/CASCO, pentru altele trebuie să plătiți separat.

Unele servicii de închirieri autorulote pun la dispoziția clienților lor si alte facilități: biciclete, scaune pentru copii, diverse jocuri, cărbuni, grătar și plită, prosoape și lenjerie de pat etc..

Studiind piața de profil, putem spune că pentru închirierea unei autorulote, care să ofere un nivel de confort rezonabil, prețurile pe zi pornesc de la 100 de euro.

Evident, nu-i deloc puțin, chiar comparabil prețul cu o cameră la un hotel mult peste media de confort, dar repetăm: vorbim despre situația în care testați dacă o astfel de vacanță e ceea ce vă doriți și dacă vă veți asuma pentru următoarele vacanțe opțiunea de a vă achiziționa propria autorulotă.

Luați în calcul și costul carburantului, în funcție de traseul de parcurs, taxele de campare și alte cheltuieli suplimentare, cum ar fi igienizarea. Veți avea o imagine completă și vă veți da seama dacă o astfel de vacanță merită, fie și ca experiență singulară.

În plus, taxele din unele parcări, apoi cele din locurile speciale de destinație, unde este permisă camparea.

Prețurile pentru achiziția unei autorulote noi

Spuneam în titlu că o autorulotă de ultimă generație trece lejer de prețul unei case, de al unui apartament bun într-un cartier rezidențial nou. Studiind piața, putem spune că o autorulotă cu un minim de dotări care să vă asigure vacanțe fără griji pornește de la 50.000 de euro. Depinde din câte persoane este compusă familia, dacă aveți sau nu copii.

Următorul nivel de dotări și confort duce autorulotele la prețuri de peste 70.000 de euro, iar dacă vreți una cu opțiuni echivalente cu ceea ce oferă un hotel de minim 4 stele, atunci vorbim despre prețuri de achiziție de peste 100.000 de euro.

Desigur, am studiat și autorulote vândute de noi la peste 270.000 – 300.000 euro, dar parcă este mult prea mult, iar sumele pot să acopere mulți ani de vacanțe de lux în orice colț al lumii, așa că nu considerăm că ar merita o asemenea investiție, chiar dacă unii și-o permit. Există o piață și pentru ele, dar pentru un segment foarte mic de potențiali doritori.

Piața second pentru autorulote

Deși pe siteurile de profil oferta pare destul de generoasă, alegerea nu este deloc ușoară. Și nici prețurile nu sunt mici. Am studiat atât piața din România, cât și câteva repere de pe piața din vestul Europei, iar concluzia este că o autorulotă second sub 20.000 de euro nu merită luată în calcul, decât dacă simțiți nevoia unor investiții ulterioare deloc de neglijat, presupunând mentenanța unul lucru vechi dar și dotări suplimentare de care veți avea nevoie.

Imaginați-vă că ceva în jur de 10.000-15.000 de euro găsiți de prin anii 90, deci cu peste 30 de ani vechime. Puține mai sunt în stare decentă. Pe de o parte, luați în calcul starea tehnică a autovehicului, partea de propulsie, pe de alta ce aveți în spate. Dotările acelor vremuri sunt mult sub pretențiile vremurilor actuale. Câte dintre ele mai sunt funcționale, câte mai sunt într-o stare de estetică și de igienă care să vă facă vacanța o plăcere nu un coșmar?

La partea de kilometraj, am putea spune că pare tentant la prima vedere. Cele mai multe oferite spre vânzare pe piața second se încadrează între 150 și 250 de mii de km., presupunând că au kilometrajul real. Și să nu vi se pară că nu ar fi așa, pentru că vorbim despre mașini care nu rulează zilnic, ci destul de puțin în fiecare an. Așa că să nu vă surprindă dacă vedeți și autorulote cu puțin peste 100 de km de km și 30 de ani vechime.

Nu în ultimul rând, gândiți-vă dacă aveți unde să o parcați în restul anului, când nu sunteți în vacanță. O mașină care stă, este o mașină care se degradează mai rapid decât cele rulate frecvent.

Cu puțin timp în urmă, stând e vorbă cu un român care locuiește în Franța și care a vrut neapărat să aibă o asemenea autorulotă, să experimenteze vacanțele cu familia (doi adulți și doi minori), ne spunea:

”Am căutat câteva luni. E doar aparent simplu. Să vă spun că am găsit cu greu una care să nu miroasă urât în interior? Auzisem despre acest aspect, dar până nu ”am dat cu nasul” de el, nu credeam că este o problemă atât de mare.

De găsit… găsești, dar nu ai ce discuta și nu merită să te uiți la cele sub 15-20.000 de euro. Depinde și de standardele fiecăruia, dar dacă muncești pentru acești bani și nu vrei să te simți ca în beci, mai bine nu faci o asemenea achiziție.”