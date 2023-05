Metoda „accidentul” în Bulgaria: Atenție șoferi! (VIDEO)

Odată cu vremea caldă încep și concediile pe litoral, la bulgari sau la greci. Duminică, 21 mai 2023, în timp ce se deplasa spre țară, o bucureșteancă a avut parte de un eveniment pe care l-a surprins camera de bord. Vezi VIDEO la finalul textului.

În regiunea Razgrad din Bulgaria, la aproximativ 30-40 de kilometri de Ruse, la ora 13:44 conform camerei de bord, deci ziua în amiaza mare, s-a trezit în mijlocul drumului cu un individ care a făcut semne să oprească mașina. Acesta s-a urcat mai întâi cu picioarele, apoi s-a trântit pe capota mașinii.

Din fericire ocupanții mașinii nu au coborât, nu au deschis nici ușile, nici geamurile și și-au continuat drumul. Altfel… nu se știe ce s-ar fi întâmplat.

Camera de bord a mașinii a înregistrat imaginile precum și localizarea exactă și ora la care s-a petrecut incidentul.

„Postarea reprezintă o avertizare pentru șoferi, să aveți grijă pe drumuri, se pot întâmpla lucruri bizare chiar și ziua, în amiaza mare.

Nu am alertat autoritățile pentru că nu am dorit să mai rămânem în zonă. Am răsuflat ușurați că nu a degenerat situația și suntem în regulă.

Individul era bulgar si mai erau si altii in apropiere, iar in clipele de uimire si indignare (se suise pe capota!?) eram foarte aproape de a iesi din masina. Ma bucur ca nu am facut-o.

Camera s-a dovedit a fi o achizitie buna, in caz ca intentia era de frauda pe asigurare, sau etc… mai rau.

Vom mai merge in Grecia via Bulgaria, nu incape indoiala.

Conduceti cu grija, nu deschideti usile, mergeti in grup daca e posibil… stiti voi ”, a postat bucureșteanca pe Facebook o avertizare pentru șoferii care circulă prin Bulgaria.

Sursa video: Livia Morjan