Ce se întâmplă dacă ai asigurare RCA luată în rate și ai uitat să plătești o rată

Asigurările RCA s-au scumpit nejustificat de mult, după falimentul City Insurance și scumpirile continuă. ASF a mimat supravegherea financiară, neluând măsuri din timp, iar falimentul previzibil a devenit o certitudine.

Cum prețurile foarte mari nu puteau fi plătite integral de o bună parte a populației, a apărut ”facilitatea” ca RCAurile să poată fi achitate în rate.

În momentul în care închei o poliță RCA pe un an, optând pentru plata în rate, achiți prima tranșă și primești documentul care atestă că valabilitatea acesteia este pe un an. Așa au apărut primele cazuri în care unii șoferi s-au gândit că nu are sens să mai achite și următoarele tranșe, crezând că pot circula pentru că pe poliță oricum scrie că e valabilă un an. Alții poate doar au uitat, dar au continuat să circule cu autovehiculele.

Problemele ies la iveală în momentul în care un șofer care ”a uitat” să plătească rata este implicat într-un accident

Proprietarul unui autovehicul lovit în trafic de o mașină care nu are valabilă polița RCA poate solicita daune de la Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Fondul Național de Protecție, potrivit ASF. Vinovatul va fi cel care va achita în cele din urmă pagubele și va fi tras la răspundere, după ce Biroul Asiguratorilor în va chema în instanță pentru recuperarea prejudiciului pe care BAAR în achită în prealabil păgubitului din accident.