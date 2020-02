Tarifele RCA în pericol să explodeze din cauza ”devizelor umflate” în service-uri

Federatia Operatorilor Romani de Transport – F.O.R.T. trage un ultim semnal de alarma raportat tendintelor alarmante de crestere a tarifelor RCA, cauzate de practici necontrolate.

F.O.R.T. solicita autoritatilor statului o interventie rapida in reglementarea mult mai clara, in interesul asiguratorilor si asiguratilor, a activitatii service-urilor auto, dar si in ceea ce priveste activitatea furnizorilor de masini de schimb, avand in vedere statistica ingrijoratoare ce ne arata clar ca, in perioada 2017-2019, dauna medie a crescut cu 20 % in fiecare an.

In perioada 2018-2020, rata medie a daunalitatii, factor determinant in cresterea tarifelor RCA a fost influentata artificial, in sens negativ de cel putin patru cauze principale:

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

- Tarifele practicate de service-uri pentru reparatia vehiculelor, zona total nereglementata si unde se impune urgent o completare legislativa

- Activitatea total nereglementata a companiilor ce ofera masina la schimb la costuri mult mai mari decat cele aferente activitatii de inchiriere auto sau, prin intelegere cu clientii, factureaza un serviciu pe care nu il presteaza

- Accidentele “regizate”, provocate intentionat de cei ce se ocupa cu astfel de practici ilegale si care formeaza de ani de zile adevarate retele de tip mafiot

- Activitatea ilicita a service-urilor neautorizate ce concureaza neloial firmele de reparatii ce functioneaza legal in Romania

F.O.R.T. considera ca este necesar ca Parlamentul sa inceapa, in regim de urgenta sa modifice reglementarea existenta, pentru a permite ASF modificarea normei aferente, urmarind reglementarea tarifelor practicate atat de service-uri cat si de companiile ce ofera masini la schimb.

Totodata federatia face un ultim apel la autoritatile de control, pentru ca acestea sa intervina urgent in directia opririi activitatilor ilegale in domeniu, cu atat mai mult cu cat au semnale clare si de la reprezentantii companiilor de reparatii ce functioneaza legal.

Nu este absolut deloc firesc ca cei de buna credinta sa fie afectati de costuri suplimentare din cauza faptului ca cei indreptatiti sa urmareasca aceste fenomene, refuza sa isi faca datoria.