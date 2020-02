Am încercat să ajung din Ploiești în Sinaia, prin Dâmbovița. A meritat!

Faptul că DN1 este un drum de coșmar pentru cei care merg spre Valea Prahovei nu mai este un secret pentru nimeni. Sătul să tot aștept o autostradă sau să mai înghit aberațiile politicienilor incompetenți, am încercat și altfel. Rămăsesem oarecum traumatizat, după ce, pe 3 ianuarie, am făcut 4 ore și jumătate de la Ploiești la Sinaia.

Varianta clasică pentru a evita coșmarul de pe DN1 este DN1A, prin Cheia. Este însă o variantă bună, doar dacă vrei să ajungi în Brașov, nu și în stațiunile de pe Valea Prahovei. Nu sunt puține situațiile în care camioanele de mare tonaj blochează DN1A, derapând sau provocând accidente, caz în care și DN1A devine... de coșmar.

Cum și noul ministru al Transporturilor este la stadiul în care caută variante prin pădure, pe drumuri forestiere, rămâne în sarcina noastră să... ne descurcăm.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Deși am bătut aproape toate drumurile din Prahova, niciodată nu am încercat să ajung în Sinaia, prin Dâmbovița. Știam că se poate, știam și pe unde, dar...

La recomandarea unor prieteni am pornit duminică spre Sinaia, folosind DN1 doar până la Paralela 45. De acolo, stânga spre Florești, apoi dreapta spre Măgureni. Chiar dacă perioada anului ne privează de ”verde”, peisajele sunt superbe. Drumul mai mult decât ok, printre dealuri, iar traficul rutier de bun simț. Poate nu mergi cu 100, ca pe DN, însă nu te blochezi pe nicăieri. Se poate să mergi pe DN și până în Breaza, însă ar fi păcat să ratezi zona pe care tocmai am amintit-o.

Drumul merge paralel cu DN1, treci de Câmpina, ajungi în Breaza, apoi, din centru faci stânga spre Dâmbovița. via Moroieni. Poți face liniștit o oprire la Valea Șipotului, un loc mai mult decât decent, cu prețuri rezonabile, cam pe la jumătatea celor de pe Valea Prahovei.

Revenind la drum, după doar câțiva km ajungi la Cota 1000 și de acolo în Sinaia, intersectându-te cu drumul spre Piatra Arsă - Babele. Apropos, drumurile județene din Dâmbovița sunt mai bune decât cele din Prahova, chiar dacă nici aici nu-ți rupi mașina.

Dacă mergeam pe drumul clasic, DN1, ajungeam din Ploiești în Sinaia după 60 de km. Prin Moroieni am lungit traseul cu 30 și ceva de km, dar l-am scurtat cu cel puțin o oră. Dacă vreți, diferența de consum la carburant, în cazul în care vă puneți această problemă, putem spune că merită, fiind compensată de plăcerea de a admira peisajul. Drum bun!