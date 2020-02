Semafoarele de la Lămâița, trecute pe ”intermitent” după haosul creat ieri pe Șoseaua Vestului. Reacția șoferilor

După ce observatorulph.ro a publicat ieri articolul ”Haos pe Șoseaua Vestului din Ploiești, după repornirea semafoarelor de la Lămâița. FOTO-VIDEO”, autoritățile locale au luat măsura trecerii acestora pe ”intermitent”. Mai mult, în această dimineață, în intersecția respectivă au fost trimise mai multe echipaje de Poliție pentru fluidizarea traficului rutier.

A fost haos, aseară, pe Șoseaua Vestului din Ploiești, după ce primăria a reactivat, după ani buni, semafoarele din zona Lămâița. Coada formată de mașini se întindea pe aprape un kilometru, de la Spitalul CFR, spre disperarea șoferilor care au stat blocați în trafic peste 30 de minute.

La solicitarea observatorulph.ro, Primăria Ploiești a luat decizia ca semafoarele să fie trecute pe ”intermitent”, iar în această dimineață în zonă au fost trimise mai multe echipaje de poliție pentru a nu se mai produce blocaje în trafic.

Iată câteva dintre mesajele cititorilor observatorulph.ro generate de haosul de aseară de pe Șoseaua Vestului:

Tatiana Mocanu Deja ma gândesc la ce ora voi ajunge acasă mâine(vineri) ,când vom sta la coadă pe DN iar apoi ls Lamaita. Deja se făcea coadă pe pod!!! Cred ca vom pierde o ora numai așa..

Jan Florea Primăria Ploiești are la conducerea serviciilor și firmelor subordonate, incompetenți promovați pe orice criterii, numai pe profesionalism nu!

Kta Rak Inițial am crezut ca s-au ciocnit vreunii netenti in ditamai intersecția ca pe urma sa aflu cu stupoare ca s-a făcut verde la semafor fix 10 secunde....unde....la Lamaita...semafor care nu a mai funcționat fix de 10 ani....si pentru treaba asta am sta 20 de minute in trafic LA LAMAITA doar ca sa fiu fix a treia masina la semafor la KAUFLAND VEST....oare cine de cine isi bate joc......sincer....

Razvan Albu Să.l premiem pe dobitoc. Nu era destulă aglomerație. La 18.30 începe coada de masini de la spitalul C.F.R. pana la Lamaita .

Stefania Mihai Așa ceva nu mai credeam asta mai trebuia ! Ce minți luminate a gândit o! Rușine!

Vyoryca Bacanu Ca-n Romania ....am stat azi acolo 20 de minute o porțiune de drum la un semafor fără nici un rost

Gheorghita Serban Uite ce cap frumos coace idei bune...Si ce sa vezi nimeni nu plătește sau nu isi asumă răspunderea macar