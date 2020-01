Centura i-ar fi salvat viața! Cum s-a produs accidentul în care o fetiță de 8 ani a decedat în Băicoi

Se întâmplă frecvent ca o neacordare de prioritate să fie cauza unui accident de circulație. De cele mai multe ori vorbim doar despre pagube materiale, destul de rar despre vătămări corporale și extrem de rar despre decese. Și totuși... uneori se produc tragedii care ar fi putut fi evitate.

O fetiță de doar 8 ani și-a pierdut viața în Băicoi, într-un accident produs luni seara. Conform IPJ Prahova, din verificări, se pare că, un conducător auto care se deplasa la volanul unui autoturism pe str. 9 Mai, din direcția DN1 spre Băicoi, la intersecția cu strada Republicii, nu ar fi respectat semnificația indicatorului Oprire și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, lovind ulterior un stâlp metalic. În urma impactului, o minoră de 8 ani, pasageră în primul autoturism, a fost proiectată din habitaclul mașinii, pe trotuar. Aceasta a fost transportată la spital, rănită grav, unde, din nefericire, a decedat. În cauză se efectueză cercetări pentru ucidere din culpă.

Inițial s-a spus că minora ar fi fost proiectată prin parbriz, apoi s-a constatat că, în urma impactului, una dintre uși s-a deschis, minora căzând pe carosabil. Pentru ca aceasta să fie aruncată prin parbriz ar fi fost nevoie de un impact extrem de violent, posibil frontal, deși nu obligatoriu, având la bază viteza excesivă. Și totuși, chiar dacă nu a fost vorba despre o astfel de coliziune, chiar și la viteze mai mici se poate întâmpla ca un pasager să fie aruncat din mașină, printr-o ușă care se deschide.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Aici apare problema, care ține exclusiv de responsabilitatea șoferilor. Aceștia trebuie să se asigure că pasagerii, în special minorii, pe care îi transportă, au puse centurile de siguranță chiar și pe locurile din spate. În statistici putem să găsim și cazuri în care s-au înregistrat decese, pentru că centurile s-au blocat după impact, iar pasagerii nu au reușit să se salveze din incendiile care au urmat. Sunt însă foarte puține astfel de cazuri, așa că statistica este favorabilă purtării centurii.

Cu tot respectul pentru durerea pricinuită de tragedia de aseară, fără a-l culpabiliza pe șoferul mașinii în care se afla copila, atragem atenția încă o dată celor care conduc mașini, în care se află pasageri, să se asigure că aceștia utilizează întotdeauna centurile de siguranță. Contează mai puțin care dintre șoferi este vinovat de producerea accidentului, important fiind ca toți pasagerii din autovehiculele implicate să fie asigurați cu centuri.

Ce spune legea despre obligativitatea utilizării centurilor de siguranță, pe toate locurile dintr-un autovehicul: Art. 97 (C.R.)

(1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălţimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranţă adaptate greutăţii şi dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportă numai în dispozitive de reţinere omologate.

(2) Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii cu vârstă de până la 12 ani pe scaunul din faţă, chiar dacă sunt ţinuţi în braţe de persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile publice.

Sunt și cazuri în care o persoană nu este obligată să utilizeze centura, legea făcând excepții pentru femeile însărcinate sau persoanele cu anumite probleme medicale, care însă trebuie să dovedească cu documente că se încadrează în aceste categorii.