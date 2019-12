Atenție la caii lăsați liberi pe șoselele din Prahova! (video)

Nu de puține ori, animalele lăsate libere au fost la originea unor accidente rutiere, unule dintre ele grave.

Inconștiența proprietarilor acestor animale, dar și lipsa de reacție a autorităților duc la situația în care circulația prin zonele rurale devine p adevărată aventură, mai ales noaptea.

Un cititor al Observatorulph a filmat câțiva cai, în apropierea Primăriei Lipănești, trimițând un mesaj autorităților:

”Este a doua oară când i-am evitat în ultimul moment, a doua oară când am sunat la 112 și... nimic. Prima oară au venit și au spus că vor lua măsuri. A doua oară am sunat la 112, au spus că vin, însă am așteptat degeaba. Tot ce am putut să fac a fost să încerc să îi dau din drum, ca nu cumva să intre cineva în ei, pentru că, la acea oră, în jur de 02.15, drumul e liber și se circulă cu viteză.”

Ca de obicei, așteptăm ca cineva să moară, pentru ca apoi să se declanșeze o anchetă, să se facă circ mediatic din partea autorităților care dispun măsuri, apoi să se aștearnă liniștea. Este doar o chestiune de timp, până când se va întâmpla.