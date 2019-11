Amenda plătită de o șoferiță pentru că nu a avut permisul la ea. Polițistul, după ce a auzit motivul: ”Sper că glumiți”

Pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne a fost prezentat un dialog între un polițist, o șoferiță și prietena acesteia:



- Bună ziua! V-am oprit pentru că circulați cu 107 de kilometri pe oră. Limita maximă este de 50. Vă rog să-mi prezentați documentele dumneavoastră!

- Îmi pare rău, dar nu am permisul de conducere la mine.

- L-ați pierdut?

- Nu, nu... dar nu îmi place cum am ieșit în poză și de aceea îl las acasă.

- Scuza aceasta nu am mai auzit-o. Sper că glumiți!

- Deloc! Prietena mea poate să confirme.

- Așa este, domnule polițist. Eu i-am zis că nu a ieșit bine în poză.

- Vă rog să așteptați puțin.

După câteva minute polițistul se întoarce.

- Am verificat permisul. Să știți că în poză semănați sută la sută.

-Nu este adevărat, domnule polițist. Uitați contul ei de Instagram. Nu are nicio legătura poza aia cu ce e aici.

-Din păcate ați nimerit într-un filtru al poliției și nu într-unul de pe Instagram. Așa că, permisul de conducere o să fie suspendat 90 de zile și primiți o amendă de 1305 lei.



- Pentru poză?

- Nu! Amenda aceasta este pentru viteză. Pentru poză… de fapt pentru că nu aveți permisul la dumneavoastră mai adăugăm o amendă de 870 de lei. Deci, în total, este de 2175.

- Dar am permis!

- Are permis, domnule polițist. V-am zis că nu a ieșit bine în poză!

- Atunci să-i plătiți dumneavoastră amenda sau "follow" la procesul verbal. În termen de 5 zile trebuie să predați permisul de conducere la poliție, altfel mai primiți 30 de zile de suspendare, în total 120 de zile. Când vă urcați la volan trebuie să aveți documentele la dumneavoastră!

P.S. Conducătorul auto trebuie să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și, după caz, atestatul profesional, precum și celelalte documente prevăzute de legislația în vigoare. Abaterea se sancționează cu amendă cuprinsă între 6 și 8 puncte amendă. Punctul de amendă este în valoare de 145 lei.

P.P.S. Contul de instagram nu face parte din categoria documentelor necesare.