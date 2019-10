N-ai aflat secretul șoferițelor independente și pline de gaze cerebrale? Nici noi, dar putem avea o bănuială

Deși legea-i una pentru toți, pe șosele avem fiecare propriul Cod Rutier. Unii de ținem scai de cel oficial, deși o mai comitem din când în când, ca tot omul care, ce să vezi???, nu-i perfect. Alții au un cu totul alt Cod, scris de portofelul din dotare, de funcția deținută sau de ocupația soțului/soției. De ce scriu aceste rânduri? Așa mi-a venit, după ce am asistat amuzat la o scenă, care avea ceva în comun cu cea din imaginea atașată acestor rânduri, imagine devenită deja virală.

Nu ne apucăm acum să facem o clasificare în funcție de comportament, pentru că au tot fost făcute. Ne oprim la o anumită categorie, una destul de des întâlnită: țoapa.

Țoapa este ușor de recunoscut, în cazul în care te plictisești și vrei să te distrezi studiind oamenii. Toate țoapele de la volan au ceva în comun: sunt opărite. Mai precis, nu vei vedea vreo țoapă zâmbind sau făcându-ți loc în trafic, chit că tu ai prioritate. Mimica trădează o formă de ascundere a efectelor unei constipații de peste 10 zile. Acea seriozitate superioară, pentru ca nu cumva să crezi că și ea e om și are nevoie la toaletă. Dacă vrei să știi, ea chiar nu are nevoie la toaletă. Dacă toaleta are vreo nevoie, vine ea la țoapă, dacă nu... nu.

Așadar, țoapa nu râde. Este sub demnitatea ei. Cel mult un zâmbet, dar și ăla este unul acru, superior, oarecum ofensator, trădând faptul că a observat în ce sărăcie te zbați. Ea nu se zbate. Ea înoată în bogăție. Apropos, știi cine e soțul ei? Săracule! Pardon, sărakule! Soțul ei ori e patron, ori polițist cu funcție, ori magistrat, ori politician, ori boss de boss în multinațională. Pe cale de consecință și ea e. E ce e el și chiar mai mult, pentru că el e cum e, dar ea mai e și mișto pe deasupra. A rupt magazinele cu parfumuri și genți, cu țoale pe care chiar dacă nu e capabilă să le asorteze, nu ezită să îți spună marca. Încă o dată, sărakule! Și să știi că uneori mai iese și cu câte o mașină mai ieftină, care ori de serviciu, ori e dată schimb cât e a ei în reparație.

La benzinărie nu-și pune singură carburant. E drept că nu întotdeauna face diferența benzină-motorină, dar are și repulsie să pună mâna pe chestia aia groasă. Dacă era mai mică, mai subțire, mai fancy, semăna cu ce era ea obișnuită să utilizeze, dar așa nu prea se pupă. Să vină sărakul ăla de la stație și să îi alimenteze! Eventual, pentru a-și proba superioritatea, uneori îi mai aruncă în scârbă un: ”Să ai grijă să n-o stropești, că nu am timp să o mai las iar la spălătoria aia scumpă, unde am abonament!”

Și așa sărac, cum ești tu, cum să-ți permiți să îi iei locul de parcare, să o întrebi de ce parchează în diagonală pe două locuri? Tu chiar nu vezi ce mașină are ea, cum arată, ce de parfum a consumat? A? Săracule! Dacă i te adresezi, fie te ignoră, dar se uită la numărul mașinii tale, semn că te aranjează ea, fie te ironizează fin: ”Dă-te dreacu de sărak! Nu ai loc dă mine?” (Remarcați rafinamentul specific adevăratelor doamne! Dacă nu-l remarcați, aveți clar o problemă și nu e de competența noastră să o rezolvăm. Doar am constat-o.)

Spuneam încă din primele rânduri că am asistat amuzat la o fază. Țoapa parcase atât de aproape de portiera unui om normal, încât bietul de el nu putea nici măcar să-și recunoscă mașina, privind-o pe stânga. Ceva mai corpolent, a avut decența să nu încerce să se urce prin dreapta, schimbătorul de pe consola centrală putând oricând să devină neprietenos cu zonele lui nezărite de pre mulți muritori de rând. Cum nu avea nici cea mai mică intenție să apeleze la vreun proctolog, omul a decis să aștepte până apare țoapa.

Nu a așteptat prea mult, vreo 30 de minute. Apare țoapa. Venea agale, dar cu pas ferm, unul care să-i pună în valoare siguranța de sine. Scanase zona și sesizase contextul, dar părea hotărâtă să ignore sărakul. El nu părea dispus să treacă peste, dar nici să facă bâlci, așa că i s-a adresat țoapei: ”Nu vă supărați! Chiar așaaa... Puțin bun simț! Stau aici de o jumătate de oră...”

Atât i-a trebuit bietului șofer. ”Stai pe naiba! 5 minute și te c..i pe tine! Dacă vrei să știi, la Paris, ăia se împing ca să-și facă loc de parcare.” (Adevărul e că, plecată de la Făcăieni, nu avea cum să nu observe ce îngrămădeală e la Ploiești, cam ca în Paris așa, unde fusese ea într-o excursie plătită de vreun Consiliu Local sau Județean, pe vremea când încă mai credea că dansurile populare sunt singura ei șansă să mai iasă din țara asta).

Omul a privit-o perplex, apoi a decis să abondoneze, bazându-se pe faptul că ”cel mai deștept cedează”. Ea însă nu a cedat. S-a uitat insistent către numărul lui de înmatriculare: ”Mbineee, lasă că vezi tu! Afli tu cu cine te-ai pus!” Aici, omul i-a dat mat: ”Nu-i nevoie, pentru că știu deja... cu o țoapă.”

Țoapa a plecat îmbufnată, punând deja mâna pe telefon. Omul s-a urcat calm la volan, zâmbind. Nu a contribuit cu nimic la educația țoapei, dar măcar a enervat-o.

Am asociat această experiență cu țoapa iritată cu imaginea în care o șoferiță coborâse nervoasă, cerându-i vatmanului să mute tramvaiul pentru ca ea să poată trece. A fost singurul moment din viață când am regretat că nu m-am făcut vatman... acel vatman, nu altul.

*Ca să nu-mi săriți în cap, situațiile relatate au avut ca personaje niște țoape, dar să știți că am și cu țopârlani, urmând să le relatez altădată. Acum sunt ocupat să regret că nu sunt vatman.”