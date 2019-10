Șoferii profesioniști reacționează după tragedia din Ialomița și declarațiile ministrului Cuc

După tragedia soldată cu 10 victime decedate în Ialomița, spiritele sau inflamat, chiar ministrul Transporturilor făcând declarații în necunotință de cauză. Dezastrul din transporturi trebuie stopat, însă temerea este că vor fi ”vinovații de serviciu” doar șoferii.

Într-o scrisoare deschisă adresată lui Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, șoferii profesioniști explică unde sunt adevăratele probleme care provoacă nenorociri pe șosele:

”Înainte de orice dorim să transmitem sincere condoleanțe tuturor familiilor care au pierdut membri în cumplitul accident. Ceea ce dorim să subliniem e că un accident nu se petrece aproape niciodată din culpa unui singur om, respectiv cel care ține volanul, cum vrea să pară domnul ministru Nimic Cuc. De regulă accidentele se produc în urma unor înlănțuiri de fapte și factori.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Politicul, ca de obicei, se spală pe mâini și amenință cu controale „fără precedent”. Atât s-a putut, vorba aia. Noi suntem de părere că controalele sunt foarte bune, doar că prin Mioriția ele sunt cam targetate în locul greșit. Nu ne dăm seama, spre exemplu, ce îl oprește pe domnul ministru să stea cu controale pe capetele celor care au întârzieri astronomice la marile proiecte de infrastructură; sau la cei care contractează kilometrul de drum la prețuri de ai impresia că ar fi asfaltate cu aur.

Ilie Matei reacționează pe pagina sa: „Lipsa infrastructurii rutiere, aici aducand aminte de lipsa autostrazilor si a spatiilor de odihna pt camionagii produc victime, domnule ministru!! Implicarea din umbra a oamenilor politici care sunt in spatele unor mari firme de transport ce pun presiune pe angajatii lor, produc victime domnule ministru! Poate nu stiti, dar depinde cum te cheama ca și firmă pe șoselele din Romania pt a fi controlat de catre controlorii de trafic!!”

Adi Cazacu, un membru al grupului CSPFE.ro, spune: „Hai să vă povestesc de transporturile pe țară. Lucram la o firmă pe frig (18 tone 21 de paleți). Aveam curse așa:

Luni, Miercuri,Vineri: București, Tecuci, Bârlad, Murgeni, Berezeni, Târgu Bujor, București.

Marți, Joi, Sâmbătă: București, Adjud, Onești, Comănesti, Moinești, Bacău, București.

Minim 5 descărcări. Maxim 11. Banii cam 8000 de lei. Rupeam butonul și apoi telecomanda în două. Am fost întors de la Mihăilești (Buzău) la Focșani să iau paleți, fără program. D.nul Viorel (reprezentant casă de expediție) m.a sunat non stop să mă convingă să mă întorc. Mi.a promis o sumă de bani pe care nici astăzi nu am încasat.o. Pe centura Bucureștiului mergeam numai conectați. Șpaga către ISCTR era 1 milion sau diverse produse din spate. Când spuneam lucrurilor pe nume replica era..Mai sunt camioane destule la poartă. Dispecerii de transport ai companiei PROFI nu știu să completeze un CMR. Nu știu să facă tonajul unui camion. Am văzut șeptică cu axa spate ruptă de greutate. Toți șoferii erau rupți de stres și oboseală. Astea sunt neregulile adevărate din transportul pe țară. Dar tuturor le este frică să vorbească. Hai să îi facem faimoși pe acești „regi” ai transporturilor.

P.S. Una din firmele care cară ptr PROFI este deținută de un mare „șăf” de la ISCTR București. Veneau și cereau CMR-uri că nu aveau, diagramele erau negre..Nu îi oprea nimeni. Despre ce vorbim?”

Adrian Celesin, un alt membru al grupului, completează: „Sa nu mai vorbim ,ca la PROFI ,soferul descarca si incarca marfa in remorca . nu intri in rampa cand ai timp si program, intri doar cand vor ei ,ca si alte firme gen, Kaufland Logistic, Lidl ,Carrefour si multi altii. Nu am intalnit o firma mare sa intrebe vreodat ,daca ai program pentru incarcare – descarcare, sa nu mai vorbim de altele. Pentru ca nu am ajuns la descarcat la ora 8dimineata ,am stat inca 36h de ore pana am primit alta referinta ,pai este simplu nu aveam cum sa ajung din Constanta la Turda in 10h ,simplu de calculat ,am plecat la drum la 22.00 ,aveam 7h de program ,lucruri de care nu intrebase nimeni.”

Firu Catalin: „Tot ce inseamna transport frigorific pe Ro e praf,ziua incarci pe pauza ta( conectat binenteles) noaptea livrezi….Daca spui ca nu si program …lasa ca are „Vasile” ca el se descurca,tu stai in parcare,odihneste-te…binentekes faza cu „odihneste-te” e ironie si bataie de joc.Isctr-ul sa faca razii la iesire din logisticele Lidl,Kaufland,Profi Carrfour….Turda,Ploiesti,Bucuresti…..dar na ,sunt corupti psna in maduva oaselor…praful sa se aleaga de ei …. „

Eu când am citit știrea am zis că e la mișto. Adică cât să mai controlezi mai mult un sector care oricum e printre cele mai bine monitorizate? Bine, vorbim de ăia care fac treaba pe bune, nu de ăia care trimit șpaga unde trebuie. Nu de controale duc lipsă transportatorii ci de alte chestii ca: infrastructură pe care să circule, industrie pentru care să presteze, concurență loială, sprijin din partea autorităților – nu doar amenzi astronomice pentru chichițe legislative și acte inutile care „trebuie” să existe, e nevoie de școli de șoferi pe bune, de alte minuni. Controale sunt, bine-mersi prin toate punctele fixe și mobile, controale pe care băieții orientați fără licențe și tahografe le ocolesc cu meșteșug și în care pică amărâții cu două minute depășire pentru că n-au avut unde să parcheze în așa fel încât să nu se trezească mai săraci.

Așadar, domnule ministru, nu e nevoie de mai multe controale, trebuie doar să fie îndreptate spre cine trebuie; dar nu se face asta, așa-i? Vorba aia, corb la corb nu-și scoate ochii și nu se cade să vă supărați colegii de pe la minister sau pe ăia de la MAI, așa-i?”