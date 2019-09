Ce trebuie să știm despre o mașină second cu filtru de particule. Ne putem asuma costurile înlocurii sau știm riscurile eliminării lui?

Te bucuri că ai găsit o mașină second, care arată bine, aparent funcționează bine, având și un preț foarte bun la vânzare. La cele mai multe dintre modelele cu filtru de particule (DPF), în special la cele diesel, cedează și necesită înlocuire. Aici apare adevărata problemă și este strict legată de costurile foarte mari pentru remedierea problemei.

Filtrul de particule este un dispozitiv de filtrare, care este situat pe traseul de evacuare (post ardere), fiind proiectat să rețină particulele emise de arderile interne din motor. Desigur, mulți cunosc suficiente elemente despre existența și rolul DPF, însă sunt suficient de mulți care intenționează să își schimbe mașinile foarte vechi, cu unele fabricate în ultimii aproximativ 15 ani, perioadă în care aceste filtre au fost incluse în componența traseului de evacuare. (Nu toate mașinile euro 4 au acest filtru!).

Rolul filtrului de particule este încă unul controversat, în sensul în care nu puțini sunt cei care se îndoiesc de adevărata sa eficiență, punând invenția pe dorința de îmbogățire a producătorilor. Rolul declarat al prezenței filtrului este protecția mediului. Concret, filtrul de particule nu are un rol în gazele emise, reducerea poluării în acest caz fiind în sarcina catalizatoarelor. Filtrul de particule reține însă particulele fine de funingine, la fel de periculoase precum gazele, la fel de dăunătoare pentru mediu.

Aceasta este explicația pe înțelesul tuturor celor care se îndoiau de rolul DPF-ului. Atât timp cât se înfundă, este clar că reține acele particule, care altfel ar fi trecut de catalizatoare și ar fi ajuns în aerul pe care toți îl respirăm. Clasicele site din intermediară și finală nu aveau această capacitate de reținere,

În timp, filtrul de particule se înfundă, obturând evacuarea gazelor autovehiculelor. Nu este o regulă generală ca la 200.000 de km să se întâmple, însă cam aceasta este zona în care apar problemele, fiind mai mulți factori care contribuie: calitatea carburantului, stilul de condus (turat, subturat), mediul în care rulează mașina (urban, extraurban), calitatea filtrului în funcție de producător etc..

Mașinile sunt prevăzute cu un soft, care intervine periodic, declanșând un proces automat de regenerare. Mai precis se ridică temperatura în filtrul de particule (DPF), descompunând și eliberând o partea dintre compuși. Aici au apărut și semnele de întrebare: mai întâi îi reținem în filtru, apoi îi descompunem și îi eliberăm tot în atmosferă? Este drept că regenerarea nu are 100% eficiență, unele depuneri neputând fi eliminate nici la temparaturile crescute în aceste etape. Cu alte cuvinte, DPF-ul va continua să acumuleze funinginea care, după etape succesive de regenerare, tot va ajunge să se înfunde, să se blocheze complet. Același soft din calculatorul mașinii (ECU), va sesiza această obturare ca pe o avarie majoră în funcționalitatea autovehicului, acționând direct prin avertizarea în bord și prin limitarea posibilității conducătorului de a trece de anumite turații și implicit viteze. Sistemul de protecție este conceput pentru a vă permite să vă continuați deplasarea până la un service.

Odată ajunsă în ”limp mode”, mașina necesită atenția unui service specializat. Curățarea filtrului este și ea o opțiune, însă nu e cazul să vă îmbătați cu apă rece, nu pentru mult timp. Într-adevăr, unele dintre soluții pot să prelungească viața DPF-ului, să facă mai mult decât face propriul sistem de regenerare, dar tot la înfundare veți ajunge. Rețineți, cu cât sistemul de formare a amestecului (aer-combustibi) este mai bine întreținut, în limitele date de fabricant, cu atât arderile vor fi mai bune și implicit durata de viață a DPF-ul va fi mai lungă.

Abia acum apare adevărata problemă, cea a costurilor. Teoretic sunt două opțiuni. Practic, doar una legală. Realitatea demonstrază că metoda ilegală, cea a eliminării, este cea mai des practicată în România.

Anularea DPF-ului are două componente: fizică și din soft. Nu se poate face doar prin tăierea și aruncarea filtrului, pentru că ECU va continua să sesizeze anomalia, iar mașina să funcționeze în sistem de protecție pentru avarie. Nu este un procedeu la îndemâna oricui, așa că un ”specialist” va percepe o taxă pentru păcălirea softului, care variază în jurul a 150-200 de euro. La aceasta mai adăugăm și tăierea și sudura de după eliminarea fizică, nu de puține ori costul final depășind 1.000 de lei.

Poate fi sesizată lipsa DPF la testul de noxe de la ITP? Nu! După cum precizam mai sus, aparatura în cauză măsoară gazele eșapate (eficiența catalizatoarelor), nu și funinginea, încărcătura de particule pe care DPF-ul le-ar fi reținut. Cu toate acestea, o mașină care nu mai are DPF, automat nu mai corespunde nici normelor de poluare de la euro 4 în sus, devenind astfel non-euro. Nu întotdeauna o mașină cu DFP-ul eliminat va da fum. Dacă motorul are funcționarea optimă, atunci este insesizabilă lipsa filtrului de particule. Am considerat necesară această precizare pentru ”experții” care simt din priviri lipsa DPF. :)

De ce se recurge la metoda eliminării cu riscurile deja prezentate? Evident, din cauza costurilor. Prețurile pornesc de la câteva sute de euro, până la câteva mii, însă nu neglijați diferențele semnificative de calitate, în cazul producătorilor obscuri versus producătorii consacrați, dar extrem de scumpi. Despre varianta achiziției unui filtru DPF second nici nu are sens să discutăm, considerând că o astfel de opțiune vă pune în situația de a arunca deja câteva sute de lei. Nimeni nu vă garantează în ce stare se află, iar finalul este previzibil într-un timp relativ scurt.

Revenind la ideea de la care am considerat necesare aceste minime explicații, redate pe înțelesul tuturor, atunci când vă hotărâți să achiziționați un autoturism second, mai ales diesel, verificați dacă are sau nu filtru de particule din fabrică. Verificați apoi dacă îl mai are și fizic (de regulă carcasa catalizatorului este sudată în partea de sus, iar intervenția este ușor de sesizat vizual sau tactil). În cazul în care mașina are DPF-ul la locul lui, ideal ar fi să mergeți în probe alături de cineva care se pricepe sau care posedă un tester (chiar și unul pe telefon, cu conector OBD2 prin Bluetooth). În cazul în care vânzătorul refuză o astfel de scanare sau o testare la reprezentanță, atunci cea mai bună variantă este să renunțați la acea achiziție. Aceste mașini au prețuri mici, tocmai pentru că din Vest pleacă abia atunci când proprietarii ajung la limită și nu doresc să investească sume considerabile, preferând să-și cumpere alte autovehicule.

Am luat ca etalon al descrierii cazurile de mașini cu km reali, durata de viață a componentei, pentru care garantează producătorii. În cazul mașinilor cu kilometrajul falsificat, discuția presupune și alte aspecte, care vor face obiectul unui articol distinct.