Verficați cu atenție actele mașinii de ocazie pe care o veți cumpăra. Cereți un raport VIN cu istoricul vehiculului

Cumpărarea unei mașini de ocazie poate fi o afacere bună sau proastă, în funcție de perspicacitatea clientului, iar uneori și în funcție de noroc, dacă întâlniți un vânzător onest care nu ascunde nimic din istoricul vehiculului. Însă achiziția unui autoturism nu trebuie să fie o loterie, încercați să mergeți la sigur făcând un lucru simplu: verificați singur istoricul mașinii cerând un raport VIN, comandat online pe https://www.verificareavin.ro/, pe baza seriei de șasiu. O puteți găsi în anunțul de vânzare sau v-o poate furniza chiar vânzătorul mașinii.

Numărul VIN (Vehicle Identification Number) este tipărit pe certificatul de înmatriculare al mașinii la litera E. Fizic, numărul VIN poate fi găsit pe o plăcuță de indentificare aflată de obicei pe unul dintre pragurile ușilor din față sau pe un element nedemontabil din interiorul mașinii. Numărul de șasiu mai poate fi imprimat pe peretele compartimentului motorului, la camera de admisie a aerului sau sub parbriz.

Între informațiile pe care le vom regăsi în raport se numără țara de origine a mașinii, anul de fabricație, tipul motorului și al șasiului, tipul de combustibil, culoarea caroseriei și tapițeriei și dotările complementare. Producătorul poate codifica, aici, destinația pieței de desfacere a autovehiculului. În unele situații, numărul VIN permite să aflăm istoricul detaliat al autovehiculului - informațiile referitoare la reparații, inspecții tehnice, daune ale mașinii și/sau eventuala inundație a mașinii. În baza numărului VIN, puteți afla dacă autoturismul este furat sau nu.

Unii dintre vânzătorii de mașini second hand vor fi tentați să omită folosirea/ înmatricularea vehiculului în Statele Unite. O mașină folosită în SUA ar putea avea un cost mai ridicat al asigurării și costuri mai mari de reparație. Dacă vehiculul are un istoric în SUA veți beneficia un raport adițional pe verificareavin.ro cu informații despre perioada în care a fost înmatriculat în această țară federală. Din raportul standard și din cel american veți afla dacă mașina a avut accidente și tipul lor, numărul de proprietari etc.

