Atenție în trafic, la rablele TCE Ploiești! Unele nu au stopuri pe frână (VIDEO)

Nu întrebați pentru ce se scumpesc periodic biletele sau abonamentele TCE Ploiești, pentru că răspunsul nu va fi ”pentru investiții”.

Se rup în trafic, curg tablele ruginite de pe ele, sunt murdare și au banchetele rupte, scot fum, iar unele au zeci de ani, fiind demne de muzeele cu specific.

Rablele TCE Ploiești se târâie prin traficul din oraș. Au apărut și câteva autobuze noi, incomparabil mai puține în raport cu promisiunile și planurile mărețe ale autorităților. Nu are sens să ne comparăm cu Clujul, Iașiul, Brașovul etc., pentru că am mai făcut-o și nu s-a simțit nimeni. Este posibil să fi reînviat ”Republica de la Ploiești” și să ne guvernăm autonom, după altă legislație.

Până să aflăm cu exactitate cu ce am greșit, dacă am ajuns să fim pedepsiți cu asemenea incompetenți, rugămintea este să fiți atenți în trafic, mai ales când aveți vreo rablă TCE în față. Nu se știe când frânează, pentru că stopurile nu le funcționează. Nu întrebați cum au dreptul să circule, cum trec prin stația ITP din curtea societății, cum ies din garaj fără ca nimeni să facă o minimă verificare... obligatorie.