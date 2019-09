Puteți să beți liniștiți și să vă urcați la volan. Cazul Rădulescu a confirmat că se poate

Ecourile scandalului ex-consilierului parlamentar Lucian Rădulescu - polițistul din Păulești nu s-au stins. Sunt zeci de mesaje în care suntem întrebați cum are încă dreptul să mai conducă, dacă etilotestul a indicat 0,16 mg/l alcool pur în aerul respirat.

Aparent, speța era una simplă, dacă nu o complica chiar polițistul care l-a sancționat pe Rădulescu. Altercația verbală s-a produs la ora 16.30, pornită de la o staționare neregulamentară a BMW-ului lui Rădulescu. Polițistul i-a cerut documentele, urmând să îi aplice sancțiunea conform contravenției.

Pentru că a considerat că este o persoană foarte importantă, care nu poate fi sancționată, Rădulescu a manifestat un comportament care i-a mai adus și alte sancțiuni, puțin peste 2800 de lei. Mai nimic, în comparație cu circul din stradă și gravitatea impactului social.

Deși a întrebat ”de ce mă înjurați”, polițistul nu s-a simțit amenințat sau intimidat, chiar dacă i se flutura ostentativ legitimația de consilier, pe principiul ”știi cine sunt eu? o să îți pară rău!”. Așadar, polițistul nu e evaluat situația ca încadrare la ultraj - Art. 257 Noul Cod Penal Ultrajul Infracţiuni contra autorităţii ((2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime). A rămas doar amenda contravențională pentru injurii.

Dacă aspectul a rămas la latitudinea polițistului, legea permițându-i acest mod de abordare, pentru mulți este de neînțeles cum acel tip de comportament nu a stârnit suspiciuni, care ar fi motivat utilizarea etilotestului. Așa se face că Rădulescu a plecat, lăsându-l pe polițist cu actele în brațe, în mijlocul drumului. În nicio țară normală, un polițist nu ar fi rămas ... în acea ipostază, plecând imediat în urmărirea șoferului.

O oră mai târziu, Rădulescu a mers la secție, cu aceeași atitudine, cu speranța că-și va recupera actele. A mai trecut încă o jumătate de oră, până când un polițist ”să se prindă” că șoferul emana halenă alcoolică și să-i pună etilotestul. Rezultat... 0,16.

Are dreptul să mai conducă? Deocamdată da, din următoarele motive: i-a fost reținut permisul conf. art. 100 alin 3 lit.. F pentru nerespectarea indicațiilor politistului, iar conf. art 111 alin 5 are dovadă cu drept ce circulație 15 zile : (5) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g), art. 85 alin. (1) şi (3), art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3) şi art. 102 alin. (3) lit. b) şi e), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.

Rădulescu a contestat rezultatul etilotestului, solicitând analiza sângelui. Cu alte cuvinte, în primele 24 de ore nu are dreptul să conducă cu dovadă, existând suspiciunea aflării sub influența băuturilor alcoolice, însă după aceste 24 de ore o poate face, până când vine rezultatul analizelor de laborator pentru sânge. Dacă și ele confirmă rezultatul etilotestului, atunci Rădulescu nu mai poate circula nici cu dovada. La începutul acestei săptămâni vom afla. Deși venise cu mașina la secție, la plecare a chemat o persoană care să o conducă, polițiștii explicându-i că timp de 24 de ore nu are acest drept.

În cazul în care alcoolemia ar fi fost depistată de un polițist nu la fel de îngăduitor, plecarea lui Rădulescu de la locul unde s-au petrecut scenele, la 16.30, nu ar fi avut același rezultat. Polițistul a primit felicitări pentru că a adus scenele în spațiul public, dar a și fost criticat pentru că nu a acționat cu mai multă fermitate și profesionalism.