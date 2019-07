FOTO-Dacia Sport, scoasă la vânzare cu 16 500 de euro. Ați cumpăra-o?

Proprietarul unui autoturism marca Dacia, model Sport, și-a scos automobilul la vânzare pentru suma de 16 500 de euro. Deși mașina este veche de 30 de ani, proprietarul nu este dispus să negocieze prețul. Și spun unii, ar avea și motive: mașina a parcurs doar 800 de kilometri.

Iubitorii si colectionarii de masini rare si foarte scumpe au sansa sa cumpere un alt vehicul de productie autohtona cu ”doar” 16.500 de Euro. Este o Dacia 1410 Sport din 1989 cu doar 800 de kilometri la bord, pe care vanzatorul o prezinta drept noua. Arata bine, e in stare buna, fara rugina, fara vopsea matuita sau defecte aparente, dar pana la urma este o Dacie, potrvit 4tuning.ro

Masina prezentata la vanzare pentru 16.500 de Euro se pare ca este din 1989, are motorul de 1397 cmc cu 65 cp si inca are folia originala pe scaune. Chiar si asa, timpul si-a lasat amprenta si tapiteria textila nu este in starea initiala de acum 30 de ani. In rest, se pare ca merge perfect si ca arata perfect.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Comentează cu profilul tău de Facebook