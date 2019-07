Copil la volan, pe DN 1 la Bărcănești. Ce a pățit șoferul care a sunat la 112. VIDEO UPDATE

Un șofer a surprins în trafic, pe DN 1, la Bărcănești, scene care se puteau transforma într-o tragedie. Acesta a povestit pe Facebook ce s-a întâmplat după ce a sunat la 112.

UPDATE De ce șoferul care circula cu copilul în brațe pe DN 1, în Prahova, a scăpat doar cu avertisment

Sâmbătă, 27 iulie, o mașină circula cu viteză, la volan fiind un copil ținut în brațe de un adult, cel mai probabil tatăl său.

Șoferul respectiv a sunat la 112 să sesizeze această infracțiune, însă ce a urmat este tipic pentru România.

”Am sunat la 112... unde am explicat aproape un minut despre ce este vorba ca să fiu transferat la dispecerat, care mă întreabă (din nou): «despre ce este vorba».

Le explic unde mă aflu, unde se duce maşină respectivă, le spun că am filmare și întreb: vreți să stau pe loc? «nu, nu este nevoie». Plec, ajung în Ploiești, pe bulevard sună telefonul: «Bună ziua, agentul X, unde sunteţi, de ce nu ați stat pe loc?» «Domnule, am întrebat dacă să vă aștept și mi s-a spus că nu este nevoie» «Nuu, nu ați înțeles»... «Am înțeles foarte bine, ba mai mult, am înregistrarea cu apelul de la 112..» Tăcere câteva secunde după care mă întreabă dacă pot să ma întorc, ceea ce am și făcut.

Mă gândeam pe drum ce amendă am să plătesc pentru că am filmat cu telefonul în timp ce conduceam...De data asta nu a fost cazul", relatează actualitateaprahoveana.ro.

VIDEO (sursa: Facebook/Adrian Dragomir)

