Capcană pentru șoferi pe DN 1A, în Mitică Apostol. Polițiștii stau cu radarul în ”junglă”. FOTO

Un cititor ne-a sesizat o capcană întinsă șoferilor care tranzitează cartierul ploieștean Mitică Apostol, pe DN 1A.

Mesajul ploieșteanului:

”Bun venit in jungla Ploiesti - Mitica Apostol ! După problema cu Rosal, care a îngropat acest cartier in gunoaie, indicatorul de intrare in Ploiesti, pe sensul dinspre Buftea, nu mai este vizibil din cauza vegetatiei.

Poliția mai are frumosul obicei sa stea cu radarul la vulcanizare in Ploiesti - Mitica Apostol. Daca indicatorul de intrare in oraș nu este vizibil, e normal sa iei amenda? Întreb pentru un prieten!”

Observatorulph.ro a sesizat Primăria Ploiești.

Galerie FOTO

