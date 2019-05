Șoferul care a leșinat suflând în etilotest pe A 3 București-Ploiești este fotbalist. VIDEO

Șoferul care a leșinat pe autostrada Bucuresti - Ploiesti când a fost pus sa sufle in etilotest este fotbalist. Este vorba de Andrei Cretu, fostul jucator al Rapidului.

Potrivit sport.ro, imediat dupa ce a suflat, fostul fotbalist a lesinat pentru cateva secunde si a cazut pe carosabil. In filmare se aude cum unul din politisti il anunta ca va fi condus la spital pentru a i se recolta proble de sange.

Etilotestul arata o valoare de 0,17 miligrame pe litru alcool in aerul expirat. Conform realitateadeolt.net, lui Andrei Cretu i-a fost suspendat permisul pentru 90 de zile.

Cretu a jucat de-a lungul timpului pentru Rapid, Daco - Getica, Chiajna si Alro Slatina. In perioada petrecuta pe Giulesti, fostul atacant valora 200.000 de euro. In prezent, Andrei Cretu detine mai multe afaceri in domeniul imobiliar.

VIDEO